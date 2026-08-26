Este război între PSD, Bolojan și USR după pierderea banilor din PNRR. Deși Nicușor Dan a transmis public că toate partidele sunt vinovate pentru pierderea celor 770 de milioane din PNRR, partidele politice își aruncă vina între ele, prin intermediul postărilor pe rețelele de socializare.

Președintele Nicușor Dan a anunțat astăzi că PSD, PNL, USR și UDMR nu au reușit să ajungă la un consens politic și social privind noua lege a salarizării, după negocieri desfășurate în ultimele luni.

PNL, PSD și USR își pasează vina de la unii la alții

”Începând cu luna mai, Administrația Prezidențială a mediat o discuție între PSD, PNL, USR și UDMR pe tema legii salarizării. Din păcate, în ciuda negocierilor intense din ultimele luni, cele patru partide nu au ajuns la un consens politic și social asupra legii”, a transmis Nicușor Dan.

Deși șeful statului susține că toată lumea este vinovată pentru actuala situație, PNL, PSD și USR își pasează vina de la unii la alții.

Sorin Grindeanu, președintele PSD, l-a criticat pe premierul demis Ilie Bolojan în disputa privind legea salarizării, afirmând că interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor și acuzând Guvernul că încearcă să folosească PNRR pentru a determina Parlamentul să voteze legea în orice formă.

”Domnul Bolojan spune că interesul țării este mai presus de orice altă discuție. Aici suntem de acord. Dar interesul României nu poate fi separat de interesul cetățenilor. Profesorii, medicii, angajații care țin în mișcare tot ce înseamnă serviciile publice sunt o prioritate. Ei sunt parte din interesul României.

De aceea, PNRR nu poate fi folosit ca argument pentru a cere Parlamentului să voteze ORICE lege, indiferent cum este făcută și ce efecte produce. Guvernul avea o obligație foarte simplă: să facă o lege bună, echitabilă și care să fie acceptată de societate. A fost incapabil să o facă, iar acum încearcă să transforme propria incompetență într-o vină exclusivă a altora”, a transmis Grindeanu.

Bolojan a venit cu o replică pentru Grindeanu

La rândul său, premierul demis Ilie Bolojan acuză PSD că a compromis „în mod iresponsabil și populist” șansa României de a încasa 770 de milioane de euro din PNRR. Într-un mesaj publicat miercuri pe Facebook, Bolojan susține că PNL a încercat să găsească o soluție, dar negocierile au fost blocate de PSD, pe care îl acuză de populism și de „fuga de răspundere”.

Bolojan afirmă că disputa privind legea salarizării a avut consecințe directe asupra fondurilor europene și acuză PSD că nu a dorit, în realitate, adoptarea proiectului.

„PSD a compromis, în mod iresponsabil și populist, șansa României de a încasa 770 de milioane de euro, de a avea o lege a salarizării care să aducă ordine, mai multă echitate și predictibilitate în sistemul bugetar și, în același timp, de a demonstra că România își poate respecta angajamentele”, afirmă Ilie Bolojan.

Acesta susține că liberalii au căutat soluții pentru ca proiectul să fie adoptat, însă negocierile s-ar fi lovit de refuzul PSD de a-și asuma o variantă finală.

„Partidul Național Liberal a făcut tot ce a fost posibil, a căutat toate soluțiile pentru a ajunge la un acord privind susținerea legii salarizării, dar s-a izbit de ipocrizia și fuga de răspundere a PSD”, transmite Bolojan.

Bolojan îi menționează pe cei trei miniștri succesivi ai Muncii proveniți din PSD și susține că proiectul nu a fost finalizat din 2022 până în prezent.

„Trei miniștri succesivi ai Muncii din partea PSD nu au fost în stare să finalizeze proiectul din 2022 până acum. Domnul Manole a lăsat în sertar un draft cu o anvelopă dincolo de un nivel suportabil pentru bugetul României: 15,5 miliarde de lei. Sorin Grindeanu a semnat apoi un acord pentru o anvelopă de 8 miliarde de lei, în cadrul negocierilor organizate de Administrația Prezidențială. Ulterior, PSD a tot plusat până la o anvelopă de 12 miliarde de lei, pe care, în final, nu a acceptat-o.

De ce? Din populism, lașitate, dar și din dorința de a păstra un sistem de privilegii pentru unii bugetari și lideri sindicali. În locul unui sistem bazat pe reguli clare, criterii obiective și predictibilitate, PSD apără, în fapt, un sistem în care deciziile privind salarizarea rămân dependente de bunăvoința șefilor”, afirmă Ilie Bolojan.

USR susține că s-a pierdut șansa de a corecta „nedreptățile din sistemul de stat”

Din tabăra USR, printr-un mesaj postat pe pagina sa de Facebook, Dinel Miruță susține că România nu pierde doar 770 de milioane de euro, în contextul neîndeplinirii unor jaloane, ci și șansa de a corecta „nedreptățile din sistemul de stat” printr-o lege a salarizării unitare. Ministrul lansează apoi o serie de acuzații la adresa PSD, pe care îl acuză că ar fi blocat reforme și că ar fi acționat în interes de partid.

”Pierderea de astăzi a României nu sunt cele 770 de milioane de euro, pentru că nu avem nici azi legea salarizării unitare, ci incapacitatea noastră de a genera o astfel de lege care să corecteze nedreptățile din sistemul de stat.

Să fie limpede: legea trebuia făcută din 2023 și judecați dumneavoastră cine au fost miniștrii Muncii care aveau această sarcină.

PSD ar trebui să țină capul în pământ o vreme. A trântit fără niciun plan un guvern, a blocat reforme, a avut miniștri care nu s-au atins de legea salarizării, a votat incompatibilitatea aleșilor locali și după, în 24 de ore, a avut grijă să-i scape, a făcut o lege să își scoată din joc un adversar politic și ne-a arătat clar că nu poate să facă nimic bine pentru cetățeni, doar interesul de partid e important.