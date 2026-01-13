Silviu Predoiu: „Nicușor Dan nu are nimic în comun cu funcția de președinte. Este produsul unui lanț de erori și frustrări”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Silviu Predoiu vorbește despre cum îl vede pe Nicușor Dan în funcția de președinte al României și dezminte zvonurile potrivit cărora acesta ar fi ajuns în funcție în urma unor intervenții externe sau ale serviciilor secrete. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Silviu Predoiu și-a expus părerea cu privire la mandatul lui Nicușor Dan. Acesta susține că nu ar fi omul potrivit pentru această poziție și că ar fi fost împins în această cursă electorală de către foștii colegi de la USR.

„Nu o să fie niciodată, pentru că nu are nimic în comun cu funcția. Este o confuzie uriașă, dumnealui este produsul unui lanț de erori și de întâmplări. A fost împins, în primul rând, de USR, de foștii lui parteneri din USR. Cred că și voia să scape cumva de primărie, era clar că nu avea ce să facă acolo.”

De asemenea, Predoiu a ținut să contrazică zvonurile conform cărora punerea în funcție a lui Nicușor Dan s-ar fi fost instrumentată de către serviciile secrete ale României sau de către guvernul francez, susținând că acesta nu ar reprezenta un punct de interes pentru francezi încât să-l pună în această poziție.