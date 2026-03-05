Prima pagină » Actualitate » Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul de post ieftinit cu 44% astăzi, în toate magazinele din România

05 mart. 2026, 09:24, Actualitate
Lanțul de supermarketuri Lidl a anunțat una dintre cele mai mari reduceri din acest an, aplicată la un produs foarte căutat în timpul postului. În oferta disponibilă în toate magazinele din România, acest produs de post a fost ieftinit cu 44%.

Este vorba despre țelină, care devine una dintre cele mai accesibile legume.

Preț redus semnificativ la țelină

Potrivit catalogului săptămânal al retailerului german, țelina se vinde acum cu 2,79 lei/kg. Anterior, prețul era de 4,99 lei/kg. Reducerea este una considerabilă și face din acest produs una dintre cele mai ieftine opțiuni pentru cei care gătesc mâncăruri de post.

Promoția este valabilă în toate magazinele Lidl din țară, în limita stocului disponibil.

Țelina este una dintre legumele folosite frecvent în bucătăria românească, mai ales în perioada postului. Se folosește în supe, ciorbe de legume, salate sau diverse preparate la cuptor. În plus, este apreciată și pentru beneficiile sale nutritive. Țelina conține fibre, vitamine și minerale importante.

Specialiștii în nutriție o recomandă ca ingredient sănătos în multe diete.

Catalogul săptămânal Lidl include mai multe oferte la legume, fructe și alte produse alimentare. Retailerul german folosește frecvent astfel de promoții pentru a atrage clienții în magazine, mai ales în perioadele în care cererea pentru anumite produse crește.

