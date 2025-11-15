Stan: Franța și Anglia nu dau bani Ucrainei prin programul PURL. Ucraina are nevoie disperată de bani

În emisiunea „Marius Tucă Show” din 10 noiembrie 2025, prof. univ. dr. Valentin Stan a abordat mai multe subiecte critice legate de situația politico-militară a României și dialogurile tensionate dintre politicieni și lideri europeni și americani. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a comentat pe marginea unei convorbiri între președintele Zelenski și primarul Nicușor Dan, evidențiind faptul că Zelenski cere României să sprijine mai intens financiar Ucraina în contextul războiului cu Rusia.

Valentin Stan: Lista de solicitări prioritare pentru Ucraina. Este vorba de aranjamentul între Trump și țările din NATO, nu? Marius Tucă: Da Valentin Stan: Prin care Trump le-a spus foarte mult ucrainenilor și europenilor că nu mai dă un șfanț pentru Ucraina și să dea ei. Ceea ce europenii s-au apucat micuții să facă. Ghici cât au strâns? Marius Tucă: 1,9 miliarde de euro.

De asemenea, a fost remarcat un ton critic față de politicienii români care, potrivit lui Stan, încearcă să minimizeze importanța sprijinului acordat Ucrainei și să justifice încetinirea acestui ajutor.