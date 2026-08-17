„Amendamentul Fritz” nu este despre Fritz. Alți 50 de primari sau funcționari sunt în aceeași situație și trebuie să renunțe la mandat dacă legea va trece de Parlament și de Nicușor Dan

Dominic Fritz nu mai poate ocupa funcția de primar al Timișoarei, după ce Curtea Constituțională a decis că acesta nu este compatibil cu funcția pe care o deține. USR a lansat o serie de acuzații la adresa CCR și susține că decizia Curții este „un abuz” îndreptat împotriva partidului. Pronunțarea CCR nu îl vizează, în mod special, pe Dominic Fritz, ci pe toți funcționarii și demnitarii care se află în conflict de interese cu funcțiile pe care le dețin. Gândul prezintă câteva exemple de funcționari publici sau aleși vizați de noua lege a integrității.

„Am văzut un comunicat al ANI care spune că sunt 50 de persoane în aceeași situație”, a declarat Sorin Grindeanu.

Pe numele lui Fritz există deja o hotărâre definitivă a Înaltei Curți de Casație și Justiție prin care a fost menținut raportul Agenției Naționale de Integritate, ce constată existența unui conflict de interese administrativ. Pe 18 iunie 2026, președintele USR a atacat decizia Înaltei Curți, care a respins recursul și a confirmat hotărârea Curții de Apel Timișoara.

USR se victimizează și acuză

Diana Buzoianu, ministra interimară a Mediului, este unul dintre apărătorii vocali ai liderului USR. Buzoianu aduce acuzații grave la adresa independenței justiției din România și acuză Partidul Social Democrat că ar influența insituțiile statului.

„Republica judecătorilor CCR manevrați de PSD: asta a ajuns România. O țară în care PSD comandă cine mai poate candida sau nu cu ajutorul unei caracatițe juridice care sugrumă libertatea din țara noastră”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Mesajele tăioase ale reprezentantei USR sunt însă lipsite de argumente sau dovezi și exprimă o vădită nemulțumire în ceea ce privește decizia Curții Constituționale, decizie pe care o descrie drept „o rușine de nedescris”. Declarațiile lipsite de cumpătare ale Dianei Buzoianu nu se opresc aici și susține că „sistemul e otrăvit până în măduva lui de otrava PSD”.

Adevărul faptic pe care USR se face că nu îl vede

Decizia CCR nu este o „dedicație politică” îndreptată împotriva lui Dominic Fritz, ci decizia unei instanțe cu privire la condițiile în care demnitarii și funcționarii publici își pot exercita funcțiile. De-a lungul timpului, Agenția Națională de Integritate a publicat mai multe liste ce vizau persoane aflate în incompatibilitate cu funcțiile ocupate. Pe listele ANI se află primari, viceprimari, reprezentanți ai Consiliilor Județene și Locale, care provin de la diverse partide politice. Nu există liste „dedicate” pentru membrii USR. Deciziile și rapoartele instituțiilor abilitate în identificarea cazurilor de incompatibilitate sunt însă ignnorate de Buzoianu, care se rezumă, în postarea sa pe Facebook, la afirmația că „PSD are telefoane de dat și la ANI, și la curți de apel, și la ÎCCJ, și la CSM și la CCR”.

Cel mai recent comunicat al ANI, publicat pe 31 iulie 2026, prezintă o listă cu 13 persoane aflate în incompatibilitate cu funcțiile deținute. Printre cei vizați se numără:

Pletea Benone, fost primar PSD al comunei Ibănești, județul Vaslui;

Dan Vasile Sauciuc, viceprimarul PNL al orașului Siret, județul Suceava;

Tudorică Răducanu, din partea PSD, care a ocupat funcția de Consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târgoviște, județul Dâmbovița;