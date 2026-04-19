Valentin Stan: America nu are nevoie să plece din Europa. Trump o să îi lase pe liderii europeni să se descurce singuri

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat relația tensionată dintre Statele Unite și Europa, în contextul actual geopolitic. Invitatul a spus că poziția americană se schimbă și că responsabilitatea ar putea fi transferată către liderii europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan a explicat că semnalele venite din partea Statelor Unite indică o posibilă retragere parțială din rolul de garant al securității europene. Europa ar putea fi nevoită să gestioneze singură anumite crize.

Valentin Stan: Americanii s-au supărat pe Europa

Profesorul a spus că liderii europeni ar putea fi puși în situația de a gestiona singuri problemele de securitate. El consideră că Statele Unite nu vor mai interveni automat în toate situațiile.

Americanii s-au supărat pe Europa, apropo de ce ziceai tu. Noi o să mai revenim la subiectul ăsta. Germania a introdus acum un proiect de lege că dacă vorbești prostii nu mai ai voie să îți cumperi casă. Atâta a putut să facă Merz. Bun. Și noi acum hai să le arătăm românilor ceva să se bucure. Că am înțeles, bă, nu-i așa că rușii ăștia nu vă plac deloc? Să plece rușii acasă. Să plece acasă. Bine. Să plece rușii acasă. Uite, mă, niște băieți frumoși, deștepți, ca și la noi. Ăia cu blugi și banane. Și acum le-au luat bursele. Le-au luat tichetele de transport pe tren. Și plâng că trebuie să-și încheie studiile, că nu mai au cu ce. I-a rezolvat Bolojan pentru care s-au luptat să nu le ia nu știu cine Europa. Eu n-am nicio problemă să lupte cu ala care ziceau ei, credeau ei că le ia Europa. Bă, dar s-au luptat atât de bine că și-au pierdut bursele.

Trump va lăsa Europa să își gestioneze problemele

Profesorul a subliniat că rolul lui Donald Trump este esențial în această schimbare de paradigmă. Liderul american ar putea decide să nu mai susțină activ Europa în anumite situații.