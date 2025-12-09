Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Anca Alexandrescu a obținut un scor fabulos

Andrei Rosz
09 dec. 2025, 06:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Anca Alexandrescu a obținut un scor fabulos

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre scorul Ancăi Alexandrescu de la alegerile pentru Primăria Generală a CapitaleiUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Bă, în definitiv, Bucureștiul nu-i fief PSD. Băluță a luat bine, vai de sufletul lui, chiar la el în sector a fost greu? Greu, dar, mă rog, e undeva… E undeva în zona ok. Ok, ai putea să zici că da. Sunt însă doi factori care transformă acest da într-un aoleu.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre scorul Ancăi Alexandrescu de la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. Acesta a început prin a spune că scorul Ancăi Alexandrescu este unul fabulos. Istoricul l-a ironizat pe Băluță, care a ieșit abia pe locul 3 în clasamente. Acesta susține că sunt doi factori care au influențat aceste alegeri.

Hai să ne uităm puțin la București. Anca Alexandrescu a obținut un scor fabulos. Fabulos! Și, atenție unde este marele Băluță? Pe locul trei, cumva? Bun… Și acuma, hai să ne uităm puțin la situația asta, dar nu din barca sociologilor, specialiști securistoizi, case de sondaj care îl dau pe Băluță pe primul loc. Sau pe-acolo, sau unul lângă altul… Exact. Bun, văd că aici nici prietenii tăi n-au nimerit-o. Hai să ne uităm aici, hai să-mi spui așa… Bă, în definitiv, Bucureștiul nu-i fief PSD. Băluță a luat bine, vai de sufletul lui, chiar la el în sector a fost greu? Greu, dar, mă rog, e undeva… E undeva în zona ok. Ok, ai putea să zici că da. Sunt însă doi factori care transformă acest da într-un aoleu. Mai întâi, o candidatură independentă de la AUR, o lăsăm pe Anca deoparte. Și al doilea lucru, un comandament lansat de Călin Georgescu spre suveraniști. Stați acasă.

Cele mai noi