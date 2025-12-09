Valentin Stan: Anca Alexandrescu a obținut un scor fabulos

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre scorul Ancăi Alexandrescu de la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Bă, în definitiv, Bucureștiul nu-i fief PSD. Băluță a luat bine, vai de sufletul lui, chiar la el în sector a fost greu? Greu, dar, mă rog, e undeva… E undeva în zona ok. Ok, ai putea să zici că da. Sunt însă doi factori care transformă acest da într-un aoleu.

