Valentin Stan: Bolojan nu își va da DEMISIA, nu își va ține cuvântul

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premier.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Bolojan ar fi anunțat în repetate rânduri că dacă deciziile asumate de Guvern nu trec de CCR, Guvernul nu mai are legitimitate. În consecință, se cere demiterea Guvernului și crearea unuia nou. Istoricul susține că Bolojan este doar un alimentator de zvonuri. Acesta se întreabă retoric, când și-a ținut Bolojan promisiunile. Pe 2 septembrie, susține Stan, Bolojan a anunțat că pleacă dacă nu trec de CCR,
Ilie, știi că e alimentator de zvonuri. Da, nu știai? Păi cum să nu rămână? Păi tu-l vezi pe ăsta să își țină cuvântul? Credeam că vrei să mă întrebi, mai bine, când a spus el că pleacă? A zis și el la un râgâit de bere… Ce, tu nu bei bere? Mă uit la el, în general, reforma lui e un râgâit. Reforma lui e un râgâit, nu știu dacă o face la bere. Mai întâi, pentru toată lumea, ca să știe așa… Povestea cu eu plec a lui Bolojan e de pe 2 septembrie, în conferință de presă oficială, nu la râgâit de bere și la mici. Da? Unde a fost întrebat direct, nu e că a visat el și a căzut fața de masă cu veioza, cu peștele sub carpeta cu răpirea din Serai, cu mileul, de unde provine el… Înțelegi? Că am înțeles că în schema de reformă politică, mileul la ei este un fel de președinte al Argentinei, doar că se pronunță altfel… E ușor nervos. Când ai un proiect foarte important, asta e de la mine, nu de la el, de pildă să sărăcești România, s-o bagi în gard, să distrugi tot…