Valentin Stan: Bolojan nu își va da DEMISIA, nu își va ține cuvântul

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Povestea cu eu plec a lui Bolojan e de pe 2 septembrie, în conferință de presă oficială, nu l-a râgâit de bere și la mici.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Bolojan ar fi anunțat în repetate rânduri că dacă deciziile asumate de Guvern nu trec de CCR, Guvernul nu mai are legitimitate. În consecință, se cere demiterea Guvernului și crearea unuia nou. Istoricul susține că Bolojan este doar un alimentator de zvonuri. Acesta se întreabă retoric, când și-a ținut Bolojan promisiunile. Pe 2 septembrie, susține Stan, Bolojan a anunțat că pleacă dacă nu trec de CCR,