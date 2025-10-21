Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Bolojan nu își va da DEMISIA, nu își va ține cuvântul

Valentin Stan: Bolojan nu își va da DEMISIA, nu își va ține cuvântul

Andrei Rosz
21 oct. 2025, 08:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Bolojan nu își va da DEMISIA, nu își va ține cuvântul
Valentin Stan: Bolojan nu își va da DEMISIA, nu își va ține cuvântul

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premierUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Povestea cu eu plec a lui Bolojan e de pe 2 septembrie, în conferință de presă oficială, nu l-a râgâit de bere și la mici.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre posibila demisie a lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Bolojan ar fi anunțat în repetate rânduri că dacă deciziile asumate de Guvern nu trec de CCR, Guvernul nu mai are legitimitate. În consecință, se cere demiterea Guvernului și crearea unuia nou. Istoricul susține că Bolojan este doar un alimentator de zvonuri. Acesta se întreabă retoric, când și-a ținut Bolojan promisiunile. Pe 2 septembrie, susține Stan, Bolojan a anunțat că pleacă dacă nu trec de CCR,

Ilie, știi că e alimentator de zvonuri. Da, nu știai? Păi cum să nu rămână? Păi tu-l vezi pe ăsta să își țină cuvântul? Credeam că vrei să mă întrebi, mai bine, când a spus el că pleacă? A zis și el la un râgâit de bere… Ce, tu nu bei bere? Mă uit la el, în general, reforma lui e un râgâit. Reforma lui e un râgâit, nu știu dacă o face la bere. Mai întâi, pentru toată lumea, ca să știe așa… Povestea cu eu plec a lui Bolojan e de pe 2 septembrie, în conferință de presă oficială, nu la râgâit de bere și la mici. Da? Unde a fost întrebat direct, nu e că a visat el și a căzut fața de masă cu veioza, cu peștele sub carpeta cu răpirea din Serai, cu mileul, de unde provine el… Înțelegi? Că am înțeles că în schema de reformă politică, mileul la ei este un fel de președinte al Argentinei, doar că se pronunță altfel… E ușor nervos. Când ai un proiect foarte important, asta e de la mine, nu de la el, de pildă să sărăcești România, s-o bagi în gard, să distrugi tot…

Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Digi24
Prima reacție din Guvern după ce legea pensiilor magistraților a picat la CCR. Ce spune ministrul Finanțelor
Cancan.ro
Administratoarea blocului din Rahova, AUDIATĂ! Răsturnare de situație: cine și CÂND a oprit sigiliul gazului
Prosport.ro
Imaginile cu legendara femeie din ring, considerate „prea hot pentru internet”
Adevarul
Uitați de Tomahawk! Armele teribile cu care ucrainenii pot lovi și mai adânc inima Rusiei: „România colaborează la racheta asta”
Mediafax
Prognoza pentru următoarele patru săptămâni: Temperaturi în scădere și ploi abundente la sfârșit de lună
Click
Alimentul-minune recomandat de Dr. Virgiliu Stroescu. A fost adus de Ceaușescu din China și poate preveni cancerul: „Strangulează vasele care hrănesc acea tumoră”
Wowbiz
Moartea unei românce, surprinsă pe camerele de supraveghere! Ana era îngrijitoare în Italia și a avut un sfârșit tragic. Ce s-a întâmplat cu ea, cutremurător
Antena 3
Furie în Iran. În timp ce femeile sunt obligate să poarte hijab, un înalt oficial și-a măritat fata într-o rochie cu decolteu adânc
Digi24
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a propus „înghețarea frontului” pe aliniamentul actual
Cancan.ro
Cristina Pucean e istorie? BDLP, la hotel cu domnișoara Vanessa! Imaginile care nu lasă loc de interpretări
Ce se întâmplă doctore
Cuplul-bombă din showbiz! El, un politician de renume, a divorțat de mama copiilor, iar ea i-a pus capac! Ipostazele în care au fost fotografiați
observatornews.ro
SURSE: Motivul invocat de CCR pentru a nu da avizul pe reforma pensiilor magistraţilor
StirileKanalD
"Rochia de mireasă o punem deasupra în sicriu… nu are ce să mai îmbrace. Au căzut cinci tone pe ea, ce să mai îmbrace, săraca"
KanalD
Noi detalii au ieșit la iveală. Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de de explozia din Rahova. Locatarii fac mărturisiri fără precedent: „Au deschis ușile ca să poată să aerisească blocul”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cele mai ieftine mașini în 2025: de la Dacia și Hyundai până la MG și Suzuki
Descopera.ro
Cum era hărțuită România de Rusia în anul 1916
Capital.ro
Decizie pentru Călin Georgescu. Ce măsuri dispun judecătorii în dosarul privind promovarea cultului persoanelor vinovate de infracțiuni de genocid
Evz.ro
Oana Ioniță, noi probleme. Fiul ei va fi audiat
A1
Un tânăr a cerut să intre în blocul din Rahova în care a fost o explozie. Ce obiect a insistat să ia din casă. Toți l-au aplaudat
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Oare este cazul să ne așteptăm la apariția unui cutremur în viitorul apropiat? Ce previziuni a făcut Carmen Harra cu privire la acest subiect de interes general: "Natura ne dă tot ce avem nevoie ca să fim bine!"
RadioImpuls
HOROSCOP 22 octombrie 2025. O zodie este favorita astrelor! Îi merge bine pe toate planurile și are parte de numeroase surprize. Aceasta trebuie să ia și o decizie importantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Când ai văzut uşa de la garaj deschisă mi-ai văzut şi Jaguarul?
Descopera.ro
Un jaf de 7 minute și o poveste de peste 200 de ani. Marie Louise, lacrima de smarald a lui Napoleon Bonaparte
POLITICĂ Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”
09:53
Un fost ministru al Justiţiei comentează scandalul CCR: „Sistemul judiciar trebuie să înțeleagă că cetățeanul are nevoie de justiție”
EXTERNE Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării
09:45
Un moment ISTORIC în Japonia: Sanae Takaichi, „Doamna de Fier”, devine prima femeie prim ministru din istoria țării
JUSTIȚIE CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
09:35
CSM îl compară pe Fritz cu lideri din Zimbabwe, Angola, Uganda și Rusia. Liderul USR a anunțat că vrea să schimbe Constituția pentru că nu îi convine decizia CCR
ANCHETĂ O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite
09:34
O șoferiță a FUGIT de la locul accidentului, după ce a provocat un carambol în cartierul Rahova din Capitală. Două persoane au fost rănite
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
09:29
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5