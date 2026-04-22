Valentin Stan: Dacă investești nu înseamnă că treci economia unei țări de la una care se bazează pe consum la cea pe baza investițiilor

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat că dacă investești nu înseamnă că treci economia unei țări care se bazează pe consum la una care se bazează pe investiții.
Uzitată este consum plus ce cheltuiește guvernul, plus investiții și exporturi nete. Deci ce iese în plus în raport cu ce aduci în țară. Noi suntem o economie care se bazează pe consum. Și am tot auzit inclusiv economiști. Și, domnule, zice: Nu, investiții, să trecem pe investiții. Bine, poate specialiștii ăștia care în economie vizualizează, trecerea la o economie bazată la nivel de PIB, pe investiții. Da, poate băieții ăștia se duc pe la Donald să-i dea secretul, pentru că știi că economia americană e 70% consum. Oricât de paradoxal s-ar putea să fie. Știi care sunt economiile astea care sunt cu investițiile mai sus decât consum? Păi, sunt economii din astea emergente, Bhutan, de pildă, Mauritania sau, sigur, super economii în maxima ascensiune, cum este China. Ok, pot să înțeleg filozofia să nu mai stăm pe împrumuturi. Da? Și să consumăm. Și atunci hai să și investim ca să construim ceva. Dar nu înseamnă că treci economia României în materie de construcție a PIB-ului de la o economie bazată pe consum pe investiții. Că nu ai cum, nici vaporul ăla în Strâmtoare Ormuz, nu-l poți întoarce din manetă. Îți trebuie câțiva kilometri până începi să produci ceva în materie de cum zic ăștia, forță cinetică. Cum transport odată economia bazată pe consum? De-aia îți spun că sunt siderat. Da, știi cum e? Așa e, că nu te pricepi la economii.