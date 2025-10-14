Valentin Stan: Dacă România ajunge la război, n-o să ne ajute nimeni din NATO, dar scopul lor a fost atins – războiul se EXTINDE

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre ultimele declarații ale Generalului Gheorghiță Vlad. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cele mai recente declarații ale Generalului Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării. Istoricul susține că discursul lui Arestovici a fost pus la punct cu CIA-ul lui Biden, la acea vreme. Acesta menționează că Ucraina nu poate pierde războiul, atâta timp cât UE caută soluții. Ca o completare, Stan susține că UE are nevoie de o țară NATO care să fie o momeală de extindere a războiului. Discursul lui Arestovici, Stan îl remarcă și la Generalul Gheorghiță Vlad.

Cum la ordinul cui? Treaba asta a fost gândită, ce spune Arestovici (n.r. Alexei Arestovici, fost consilier prezidențial al Ucrainei), treaba asta era deja, la vremea aia, în discuții cu CIA-ul lui Biden. Americanii s-au retras, Ucraina pierde războiul, au nevoie de așa ceva? Au nevoie de o extindere a războiului. Trebuie să continue, pentru că altfel au pierdut. Cum pot să-l extindă într-un sens cât de cât de ajutor pentru ei, decât implicând o țară NATO… Balticii sunt mult prea deștepți și nu stau chiar atât de tare în genunchi la ceea ce, la ora actuală, ține gașca lui Bolojan la putere în România. Adică imperiul lui Macron și toți ceilalți. Aici este marea combinație care are drept scop să ducă România război. Dacă România ajunge în război, nu mai contează cine o ajută din NATO, n-o să o ajute nimeni, dar războiul se extinde. Nu știu dacă Ursula știe sau dacă cineva i-a spus… Dar nu cred că este chiar atât de proastă încât să nu realizeze, la ora actuală, cu astfel de lege ce se întâmplă în România. Dacă mie, astăzi, Vlad Gheorghiță îmi cântă o melodie pe care a cântat-o Arestovici în 2022, după care s-a pus batista pe țambal, tu despre ce mai vrei să discutăm? Nici nu mai e nevoie de lege, nici nu mai e nevoie de tratatul de la Washington. Nu mai e nevoie de nimic… Decât de un general care nu servește cauza Apărării Naționale a României și care este, ghici cum? Exact așa cum a zis Grindeanu. Ăsta e șeful apărării? Este întrebat dacă amplasăm arme nucleare pe teritoriul României este un risc? Și el zice că e exact ca atunci când te conectezi la rețeaua de apă potabilă. Ăsta, în secunda doi, mai are vreo funcție în Armata Română?