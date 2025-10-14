Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Dacă România ajunge la război, n-o să ne ajute nimeni din NATO, dar scopul lor a fost atins – războiul se EXTINDE

Valentin Stan: Dacă România ajunge la război, n-o să ne ajute nimeni din NATO, dar scopul lor a fost atins – războiul se EXTINDE

Andrei Rosz
14 oct. 2025, 07:30, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Dacă România ajunge la război, n-o să ne ajute nimeni din NATO, dar scopul lor a fost atins - războiul se EXTINDE
Valentin Stan: Dacă România ajunge la război, n-o să ne ajute nimeni din NATO, dar scopul lor a fost atins - războiul se EXTINDE

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre ultimele declarații ale Generalului Gheorghiță VladUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Este întrebat dacă amplasăm arme nucleare pe teritoriul României este un risc? Și el zice că e exact ca atunci când te conectezi la rețeaua de apă potabilă. Ăsta în secunda doi mai are vreo funcție în Armata Română?

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cele mai recente declarații ale Generalului Gheorghiță Vlad, Șeful Statului Major al Apărării. Istoricul susține că discursul lui Arestovici a fost pus la punct cu CIA-ul lui Biden, la acea vreme. Acesta menționează că Ucraina nu poate pierde războiul, atâta timp cât UE caută soluții. Ca o completare, Stan susține că UE are nevoie de o țară NATO care să fie o momeală de extindere a războiului. Discursul lui Arestovici, Stan îl remarcă și la Generalul Gheorghiță Vlad.

Cum la ordinul cui? Treaba asta a fost gândită, ce spune Arestovici (n.r. Alexei Arestovici, fost consilier prezidențial al Ucrainei), treaba asta era deja, la vremea aia, în discuții cu CIA-ul lui Biden. Americanii s-au retras, Ucraina pierde războiul, au nevoie de așa ceva? Au nevoie de o extindere a războiului. Trebuie să continue, pentru că altfel au pierdut. Cum pot să-l extindă într-un sens cât de cât de ajutor pentru ei, decât implicând o țară NATO… Balticii sunt mult prea deștepți și nu stau chiar atât de tare în genunchi la ceea ce, la ora actuală, ține gașca lui Bolojan la putere în România. Adică imperiul lui Macron și toți ceilalți. Aici este marea combinație care are drept scop să ducă România război. Dacă România ajunge în război, nu mai contează cine o ajută din NATO, n-o să o ajute nimeni, dar războiul se extinde. Nu știu dacă Ursula știe sau dacă cineva i-a spus… Dar nu cred că este chiar atât de proastă încât să nu realizeze, la ora actuală, cu astfel de lege ce se întâmplă în România. Dacă mie, astăzi, Vlad Gheorghiță îmi cântă o melodie pe care a cântat-o Arestovici în 2022, după care s-a pus batista pe țambal, tu despre ce mai vrei să discutăm? Nici nu mai e nevoie de lege, nici nu mai e nevoie de tratatul de la Washington. Nu mai e nevoie de nimic… Decât de un general care nu servește cauza Apărării Naționale a României și care este, ghici cum? Exact așa cum a zis Grindeanu. Ăsta e șeful apărării? Este întrebat dacă amplasăm arme nucleare pe teritoriul României este un risc? Și el zice că e exact ca atunci când te conectezi la rețeaua de apă potabilă. Ăsta, în secunda doi, mai are vreo funcție în Armata Română?

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: ÎNTÂLNIREA lui Țoiu cu Rubio a fost un eșec. Țoiu avea în agendă două subiecte, nu s- a discutat niciunul
10:30
Valentin Stan: ÎNTÂLNIREA lui Țoiu cu Rubio a fost un eșec. Țoiu avea în agendă două subiecte, nu s- a discutat niciunul
ACTUALITATE Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm
09:45
Valentin Stan: Când nu poți să îi dai jos pe cei care distrug ROMÂNIA, ne putem întreba de ce parte a istoriei ne aflăm
ACTUALITATE Valentin Stan: ORDONANȚA 52 dată de Bolojan a blocat totul în țară
09:20
Valentin Stan: ORDONANȚA 52 dată de Bolojan a blocat totul în țară
ACTUALITATE Valentin Stan: Unii consideră că Nicușor Dan a fost ales ca să ne APERE de ruși, nu poate să plece la întâlniri internaționale
08:30
Valentin Stan: Unii consideră că Nicușor Dan a fost ales ca să ne APERE de ruși, nu poate să plece la întâlniri internaționale
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: O alianță în afara NATO este în conflict cu prevederile Tratatului de la Washington
08:00
Valentin Stan: O alianță în afara NATO este în conflict cu prevederile Tratatului de la Washington
MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: Legea Apărării Naționale vrea să eludeze anumite paragrafe din CONSTITUȚIE pentru a trimite trupe în afara țării
07:00
Valentin Stan: Legea Apărării Naționale vrea să eludeze anumite paragrafe din CONSTITUȚIE pentru a trimite trupe în afara țării
Mediafax
Octombrie 2025, în cărțile de ISTORIE! Recorduri înregistrate deja în multe zone din România: Hărțile ANM
Digi24
Cum voia Germania să ajute Rusia înainte ca Vladimir Putin să anexeze Crimeea
Cancan.ro
'Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia 6 copii'. Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu
Prosport.ro
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
Adevarul
Cum verifici online vechimea în muncă și contribuțiile sociale. Ghid util pentru angajați
Mediafax
Decizia luată de Zelenski referitor la LIMBA ROMÂNĂ. Ce impact are, de fapt
Click
Cornel Păsat, adevărul despre divorțul de Bianca! „Peste asta nu o să pot să trec!”
Wowbiz
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Antena 3
Răsturnare de situație în cazul mamei ucise pe trecere în București: Unul din șoferii implicați în accident a ieșit pozitiv la drugtest
Digi24
VIDEO Accident mortal în București. O femeie și copilul ei, loviți de o mașină pe trecerea de pietoni. Mama a murit
Cancan.ro
Cum a apărut Saveta Bogdan la înmormântarea Marinelei Chelaru? Toate privirile s-au întors către ea
Ce se întâmplă doctore
Doliu în showbiz! Un prezentator tv a murit la 41 de ani în urma unui infarct. Simptomul alarmant pe care l-a avut înainte
observatornews.ro
Vremea se încălzește din nou. Două săptămâni cu temperaturi mai ridicate în toată țara
StirileKanalD
"Nu e vina medicilor, ci a soțului! Voia șase copii și uterul soției intact!” - Reacția dură a lui Nicu Ștefănuță după moartea tinerei din Constanța
KanalD
Acuzații dure după moartea Mădălinei din Giurgiu! ''Nu e vina medicilor, soțul își dorea 6 copii și uterul femeii intact.''
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce se întâmplă dacă ești oprit de Poliție și nu ai permisul auto la tine?
Descopera.ro
De ce nu simțim rotația Pământului?
Capital.ro
România a pierdut o voce inconfundabilă. 3 ani dureroși de când marea noastră cântăreață s-a stins. A fost prima și în Top Capital Femei de Succes
Evz.ro
COTAR avertizează: Piața RCA se îndreaptă către o nouă criză de proporții
A1
Mesaje creștine și urări speciale de Sfânta Parascheva. Marea sărbătoare este prăznuită pe 14 octombrie
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Ultimele cuvinte rostite de regretata Marinela Chelaru! Soțul actriței i-a dezvăluit cerința pe care a avut-o cu puțin timp înainte de a se stinge din viață: "Nu mai avea forță!"
RadioImpuls
NIMENI nu ar fi făcut ce a făcut fiica lui Igor Cuciuc. A renunțat la tot pentru fosta iubită a lui Cristian Botgros, dar felul în care a fost răsplătită le-a sfâșiat sufletul părinților Andreei Cuciuc. SACRIFICIUL pentru prietena ei stârnește lacrimi
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă către Bubulina: – Știu 70 de metode să te împac!
Descopera.ro
Rețeta perfectă de paste le-a adus oamenilor de știință un premiu Ig Nobel
ACTUALITATE CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
10:28
CNAIR cumpără parapete pe rulouri de 350 de milioane de lei. Trei firme au depus deja oferte pentru 70.000 de metri liniari
EXTERNE Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
10:17
Trei carabinieri au murit și 15 au fost răniți într-o EXPLOZIE. Încercau să evacueze persoane dintr-o fermă, în provincia Verona
EXTERNE Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
10:05
Reacția vedetei din „30 Rock” după ce a scăpat teafăr dintr-un ACCIDENT grav. Range Rover-ul său s-a făcut zob într-un copac: Am strivit mașina soției
VIDEO Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale
10:01
Ion Cristoiu: Incredibil! Mintea lui Nicușor Dan coace o instituție subordonată CSAT de reprimare a libertății pe rețelele sociale
ANALIZA de 10 Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns
10:00
Au distrus dronele ucrainene 38% din capacitatea Rusiei de rafinare a petrolului? „O mulțime de probleme, dar lucrurile sunt departe de a fi CATASTROFALE”. 3 întrebări esențiale care nu au primit răspuns