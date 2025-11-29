Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Este normal să fie alegeri în UCRAINA în 100 de zile. Mandatul lui Zelenski a expirat de mult timp

Valentin Stan: Este normal să fie alegeri în UCRAINA în 100 de zile. Mandatul lui Zelenski a expirat de mult timp

Alexandra Anton Marinescu
29 nov. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Este normal să fie alegeri în Ucraina în 100 de zile. Mandatul lui Zelenski a expirat de mult timp.

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a punctat câteva  detalii despre situația din Ucraina, despre alegerile care ar trebui organizate și despre prevederile vechilor acorduri de la Minsk. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Mandatul lui Zelenski a expirat

Pe fondul situației tensionate din Ucraina, Stan explică de ce tema alegerilor este importantă în planul de pace. El spune că mandatul actualului președinte nu mai are legitimitate.

Ce zice aici? Ucraina va organiza alegeri peste 100 de zile. Am făcut aici împreună. Împreună. Eram în 2022 când a început război. Și am făcut aici acordurile de la Minsk. Erau în acordurile de la Minsk astea, validate de rezoluția Consiliului de Securitate. Ăla nu mai are niciun fel de legitimitate. Instituțiile statului ucrainean, care, mă rog, mimează democrația, trebuie să funcționeze legitim. Normal că trebuie alegeri în 100 de zile. E încă mult. Mandatul lui ăla a expirat. Și atunci te întreba: acordul cine îl va semna? N-are importanță. El. Lor le place cu Zelenski, înțelegi? N-au nevoie de alt conducător acolo. Cu el fură, cu el fac război.

Desființarea Curții Penale Internaționale

Profesorul spune că propunerea privind amnistia totală schimbă echilibrul geopolitic. În opinia lui, această clauză înseamnă și eșecul Curții Penale Internaționale.

Toate părțile implicate în acest conflict vor primi amnistie completă. Asta este extraordinar. Aveți criminali, rușilor? Bine. Amnistie. Aveți criminali, ucrainenilor? Amnistie. Asta mai înseamnă ceva. Înseamnă desființarea Curții Penale Internaționale, care se dovedește încă o dată că a fost o unealtă tristă a unor imperialiști care visau la imperii coloniale, pentru că această Curte s-a ocupat doar de Africa, încercând să condamne doar oameni care nu aveau forța marilor puteri în spatele lor. Ori, după ce am ieșit că îl arestăm pe Putin, că facem, că dregem, vin ăștia și spun ce? Amnistie pentru toți. Nici nu se poate altfel, pentru că dacă nu faci amnistie vei avea război forever. Întotdeauna ăla te va acuza că ești criminal și va încerca să-ți întoarcă crima în nas.

Recomandarea video

Mediafax
Caz medical ultra-rar, rezolvat integral la Spitalul din Giurgiu / Un pacient de 72 de ani, cu o tumoră rarissimă, ajunge în revistele medicale internaționale
Digi24
Mii de avioane au nevoie urgentă de soft nou! O companie folosită de foarte des români e afectată
Cancan.ro
Șoc total în Familia Regală! Meghan Markle, acuzată că are o fetiță secretă, iar Harry vrea să divorțeze
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață într-o rochiță scurtă
Adevarul
Mărturia virală a unei educatoare despre lipsa iubirii în familiile înstărite: „În ultima zi am plâns în toaletă, pe ascuns"
Mediafax
Călugărițele care au evadat dintr-un azil de bătrâni au primit dreptul să stea la o mănăstire doar dacă nu intră pe rețelele de socializare
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Dezvăluiri din culisele demisiei ministrului Apărării. Ludovic Orban: A existat o comunicare între Nicușor Dan și Ionuț Moșteanu
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de iubitul Jasminei, tânăra de 20 de ani moartă în accidentul de pe Calea Ferentari
Ce se întâmplă doctore
O celebră influenceriță a murit în condiții suspecte la doar 39 de ani! Fugise din spital înainte de tragedie
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Fenomen STRANIU pe planeta Marte!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Mister vechi de un secol al razelor cosmice, aproape de a fi rezolvat
FLASH NEWS The New York Times: Trump și Maduro al Venezuelei au discutat despre o posibilă întâlnire în SUA
10:13
The New York Times: Trump și Maduro al Venezuelei au discutat despre o posibilă întâlnire în SUA
ANALIZA de 10 Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania”
10:00
Polonia nu bate pasul pe loc și a încheiat un contract de 500 milioane dolari cu SUA. Rachetele AIM-120D-3 AMRAAM vor înarma avioanele de vânătoare F-35A, dar polonezii plusează și vor să cumpere elicoptere de atac AH-64 Apache. „Cei mai apropiați parteneri militari ai Washingtonului în Europa, alături de Finlanda și Germania”
EXTERNE 🚨 Adolf Hitler câștigă alegerile pentru a cincea oară în Namibia
10:00
🚨 Adolf Hitler câștigă alegerile pentru a cincea oară în Namibia
EXTERNE Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Doi morți și cel puțin 15 răniți, inclusiv un copil
10:00
Atac rusesc cu drone şi rachete asupra Kievului: Doi morți și cel puțin 15 răniți, inclusiv un copil

Cele mai noi