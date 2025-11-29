Valentin Stan: Este normal să fie alegeri în Ucraina în 100 de zile. Mandatul lui Zelenski a expirat de mult timp.

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a punctat câteva detalii despre situația din Ucraina, despre alegerile care ar trebui organizate și despre prevederile vechilor acorduri de la Minsk. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Pe fondul situației tensionate din Ucraina, Stan explică de ce tema alegerilor este importantă în planul de pace. El spune că mandatul actualului președinte nu mai are legitimitate.
Ce zice aici? Ucraina va organiza alegeri peste 100 de zile. Am făcut aici împreună. Împreună. Eram în 2022 când a început război. Și am făcut aici acordurile de la Minsk. Erau în acordurile de la Minsk astea, validate de rezoluția Consiliului de Securitate. Ăla nu mai are niciun fel de legitimitate. Instituțiile statului ucrainean, care, mă rog, mimează democrația, trebuie să funcționeze legitim. Normal că trebuie alegeri în 100 de zile. E încă mult. Mandatul lui ăla a expirat. Și atunci te întreba: acordul cine îl va semna? N-are importanță. El. Lor le place cu Zelenski, înțelegi? N-au nevoie de alt conducător acolo. Cu el fură, cu el fac război.
Profesorul spune că propunerea privind amnistia totală schimbă echilibrul geopolitic. În opinia lui, această clauză înseamnă și eșecul Curții Penale Internaționale.
Toate părțile implicate în acest conflict vor primi amnistie completă. Asta este extraordinar. Aveți criminali, rușilor? Bine. Amnistie. Aveți criminali, ucrainenilor? Amnistie. Asta mai înseamnă ceva. Înseamnă desființarea Curții Penale Internaționale, care se dovedește încă o dată că a fost o unealtă tristă a unor imperialiști care visau la imperii coloniale, pentru că această Curte s-a ocupat doar de Africa, încercând să condamne doar oameni care nu aveau forța marilor puteri în spatele lor. Ori, după ce am ieșit că îl arestăm pe Putin, că facem, că dregem, vin ăștia și spun ce? Amnistie pentru toți. Nici nu se poate altfel, pentru că dacă nu faci amnistie vei avea război forever. Întotdeauna ăla te va acuza că ești criminal și va încerca să-ți întoarcă crima în nas.