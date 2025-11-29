Valentin Stan: Este normal să fie alegeri în Ucraina în 100 de zile. Mandatul lui Zelenski a expirat de mult timp.

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a punctat câteva detalii despre situația din Ucraina, despre alegerile care ar trebui organizate și despre prevederile vechilor acorduri de la Minsk. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Mandatul lui Zelenski a expirat

Pe fondul situației tensionate din Ucraina, Stan explică de ce tema alegerilor este importantă în planul de pace. El spune că mandatul actualului președinte nu mai are legitimitate.

Ce zice aici? Ucraina va organiza alegeri peste 100 de zile. Am făcut aici împreună. Împreună. Eram în 2022 când a început război. Și am făcut aici acordurile de la Minsk. Erau în acordurile de la Minsk astea, validate de rezoluția Consiliului de Securitate. Ăla nu mai are niciun fel de legitimitate. Instituțiile statului ucrainean, care, mă rog, mimează democrația, trebuie să funcționeze legitim. Normal că trebuie alegeri în 100 de zile. E încă mult. Mandatul lui ăla a expirat. Și atunci te întreba: acordul cine îl va semna? N-are importanță. El. Lor le place cu Zelenski, înțelegi? N-au nevoie de alt conducător acolo. Cu el fură, cu el fac război.

Desființarea Curții Penale Internaționale

Profesorul spune că propunerea privind amnistia totală schimbă echilibrul geopolitic. În opinia lui, această clauză înseamnă și eșecul Curții Penale Internaționale.