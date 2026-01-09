Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Extragerea lui Maduro din Venezuela nu a pus în pericol pacea și securitatea internațională

Malina Maria Fulga
09 ian. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan analizează situația actuală privind intervenția SUA în Venezuela, evidențiind contrastul dintre teoria dreptului internațional și modul de aplicare a politicii mondiale. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Profesorul Valentin Stan remarcă modul în care legea dreptului internațional este aplicată în funcție de circumstanțele politice actuale. Invocând Articolul 2 din Carta Națiunilor Unite, acesta sugerează că extragerea președintelui Nicolás Maduro din Venezuela nu ar fi periclitat pacea și securitatea internațională, conform normelor stabilite.

Ce vedeți aici este un manual de drept internațional. Îl învață studenții în Marea Britanie de mici,e din 1992. Hai să citim ce știu ei despre dreptul internațional. Vezi tu, dreptul internațional, zic ei, poate fi explicat fără o cunoaștere de bază a politicii mondiale. Păi ce are legea cu politica? Legea e lege, ce mă bagi în politică? Legea e lege, dar trebuie să cunoști și politica mondială. Dezvoltarea acestui domeniu depinde fundamental de circumstanțele extrajuridice. Cum? Dreptul e cu circumstanțe extrajuridice? Domeniul este strâns legat de politica internațională. Cum facem, politică sau lege? Trebuie dezvoltate diferite abilități. Alea pe care le are Țoiu. Dreptul internațional funcționează la interfața dintre drept și politică.

Hai să mergem la ce zicea Borot. Asta e Carta ONU, pentru prima oară în istoria umanității, scoate războiul în afara legii și, mai mult, interzice folosirea forței în reglarea raporturilor internaționale. Și eu îți dau aici un Articol 2 din segmentul de Principii al Cartei. Fii atent ce zice aici: Organizația și membrii săi, în urmărirea scopurilor lor enunțate la Articolul 1, vor acționa în conformitate cu următoarele principii. Le luăm pe 3-4, care ne interesează. Toți membrii vor soluționa disputele internaționale pe căi pașnice. Clar? Obligatoriu. N-ai voie să te bați. Astfel încât pacea și securitatea internațională, precum și justiția, să nu fie puse în pericol. Ia spune tu mie, cum a pus în pericol pacea și securitatea internațională extragerea lui Maduro din Venezuela?

Păi ce spune aici? Pacea și securitatea internațională, justiția, să nu fie puse în pericol. Păi tocmai pentru a înfăptui actul de justiție s-au dus să-l extragă pe Maduro. Toți membrii se vor abține, în relațiile internaționale, de la amenințarea sau folosirea forței. Foarte frumos. Împotriva a ce? Amenințarea sau folosirea forței? Ce fel de forță? Care este împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat. Au ciupit americanii ceva din integritatea Venezuelei? Cu ce? Cu extragerea lui Maduro. Păi tu n-ai auzit ce ți-am spus adineauri? Ce legătură are un infractor care acaparase prin fraudă funcția de președinte? Mai întreb o dată, am știrbit integritatea teritorială?

