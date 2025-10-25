Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: În acest moment NU mai EXISTĂ întâlnire Zelenski – Putin

Andrei Rosz
25 oct. 2025, 11:11, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre imposibilitatea unei întâlniri între Trump și Putin

Valentin Stan: Macron a venit atunci, în acea întâlnire, și a tot povestit că după aia ar trebui să mai fie încă o întâlnire. Adică este întâlnirea Zelenski-Putin. După aceea, întâlnirea celor trei: Zelenski, Putin, Trump. Și după încă una…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre imposibilitatea unei întâlniri între Zelenski și Putin. Acesta a început prin a spune că Trump i-a umilit pe toți europenii, în discursul său din Gaza. După întâlnirea din Alaska, Stan susține că relațiile dintre SUA și Rusia s-au îmbunătățit considerabil. Trump i-ar fi propus lui Zelenski o înțelegere, susține analistul, dar acesta l-a sfidat.

Iar Donald Trump, după ce a fost în Marea Britanie, a mers în Egipt, unde s-au perfectat acordurile de pace, de situația teribilă din Gaza. Și acolo i-a umilit pe toți acești europeni, inclusiv pe Keir Starmer. Unde-i Marea Britanie? Unde-i Grecia? I-a umilit. Știi ce e aia? Fii atent, uite-te acolo ce face apropo de Viktor Orban. Îți anunța, de fapt, ce urma să vină. Pentru că foarte multă lume a zis bă, dar ce s-a întâmplat în Alaska? Uite asta, tot timpul au fost în negocieri cu rușii de atunci. În timp ce europenii, în mod constant, alături de Zelenski, au boicotat, au sabotat. Consecința? La momentul ăsta, este următoarea și este dramatică. Ucraina… Ce a spus Donald Trump la masă, în Washington, cu toți fraierii ăștia în jurul mesei? I-a spus, deși nu asta era în planul inițial, întâlnește-te cu Putin. Voi veghea asupra voastră să fie, atât cât se poate, să fie bine pentru tine, că ești cu rușii peste tine. Și n-a vrut. N-a vrut și a boicotat. La momentul ăsta nu mai există întâlnire Zelenski-Putin. Macron a venit atunci, în acea întâlnire, și a tot povestit că după aia ar trebui să mai fie încă o întâlnire. Adică este întâlnirea Zelenski-Putin. După aceea, întâlnirea celor trei: Zelenski, Putin, Trump. Și după încă una… Tot sperând că Europa o să iasă din irelevanță și o să îi salveze viața politică, cumva. L-a exclus total. Iată ce poate să facă liderul lumii libere cu niște derbedei. 

