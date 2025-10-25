Valentin Stan: În acest moment NU mai EXISTĂ întâlnire Zelenski – Putin

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre imposibilitatea unei întâlniri între Trump și Putin. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Macron a venit atunci, în acea întâlnire, și a tot povestit că după aia ar trebui să mai fie încă o întâlnire. Adică este întâlnirea Zelenski-Putin. După aceea, întâlnirea celor trei: Zelenski, Putin, Trump. Și după încă una…

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre imposibilitatea unei întâlniri între Zelenski și Putin. Acesta a început prin a spune că Trump i-a umilit pe toți europenii, în discursul său din Gaza. După întâlnirea din Alaska, Stan susține că relațiile dintre SUA și Rusia s-au îmbunătățit considerabil. Trump i-ar fi propus lui Zelenski o înțelegere, susține analistul, dar acesta l-a sfidat.