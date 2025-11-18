Valentin Stan: În ROMÂNIA, dacă cineva face ce trebuie și se descurcă este considerat un Dumnezeu

În emisiunea Marius Tucă Show din 17 noiembrie 2025, Valentin Stan a comentat asupra unei situații specifice României, preluând idei inspirate de Emil Cioran. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan spune că în România există o problemă unică în lume, în care oamenii care nu muncesc, dar au resurse materiale suficiente, sunt adulați în loc să fie criticați. Acești oameni sunt văzuți ca fiind mafioți sau escroci, însă ceea ce îi deranjează pe aceștia nu este aparenta mafie, ci faptul că li se vede prostia sau incompetența.

Pe ei nu-i interesează că se vede că-s mafioți. Știi ce îi deranjează? Dacă se vede că-s proști. Emil Cioran spunea, nicăieri în lume nu există situația asta așa cum este în România. Dacă ai un om undeva, la Paris, la Londra, oriunde ar fi el care nu face nimic, dar trăiește-n destulat, e plin de resurse nefăcând nimic se vede de la o poștă că resursele lui sunt cum sunt, spune profesorul Stan

Valentin Stan explică că într-o lume civilizată, oamenii care nu muncesc și care au bani fără o explicație clară sunt disprețuiți și expuși public pentru lipsa lor de merite. În România însă, aceștia sunt considerați un exemplu de succes, fiind admirați pentru faptul că „se descurcă”, chiar dacă mijloacele lor nu sunt întotdeauna cinstite