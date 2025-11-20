Valentin Stan: În viziunea lui Nicușor Dan, ONG-urile ar trebui să facă legile

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a comentat declarațiile lui Nicușor privind funcționarea statului și implicarea ONG-urilor în elaborarea legislației. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Stan a reacționat la afirmația potrivit căreia statul ar trebui ajutat de ONG-uri și alte organizații să creeze proiecte de lege sau hotărâri de guvern.
Dacă vrei să mergi mai departe și ești șeful statului și ai constatat că statul nu funcționează, ce faci, Marius Tucă? Începi să ceri în dreapta și în stânga ONG-urilor să facă legi în numele statului impotent pe care tu îl diriguiești? Marius, primă oară când ai fost tu parașutat greșit cred că era prin Al Doilea Război Mondial, nu? Așa, și ai căzut, în loc să cazi în livadă, erai în spatele liniilor. Nicușoare, ce ar fi tu să-ți dai demisia și să vii apoi peste trei ani? Dacă acum nu poți transforma idei în lucruri concrete. Și te asigur eu că bananele și blugi îți găsesc un loc. Poate la primărie înapoi, cu certitudine te vor vota din nou la primărie. Și peste trei ani te vor vota din nou președinte. Pentru că, nu-i așa, după ce ai plasat atâta emfază în superba ta asezonare a inteligenței cu știința tablei înmulțirii, categoric micuțule, matematica, să nu spun aritmetica devenirii sociale, a scris, ca să nu zic, scrijelit pe scoarța ta netedă extrem de semnificativ.
Profesorul a subliniat modul în care președintele vorbește despre capacitatea administrativă a statului și rolul ONG-urilor în procesul legislativ.
Deci, ce zice, mă, că în doi, trei ani o să avem capacitatea administrativă și tu ești șeful ei? Da. Adică șeful statului. Și ce mai spune? Nici eu nu o văd și nici pe tine nu te văd, Nicușoare, altfel decât a zis băiatul ăla care se referea la cum stai tu călare pe pupitru. Înțelegi? Adică prost. Nu, mă, stă prost pe pupitru. Cum să fie el, mă? E olimpic. Dar tu așa, când mai faci cercetări, nu vrei să te uiți să vezi ce olimpic a fost? Ce zice? Doresc ca ONG-uri, asociații profesionale, orice actor din statul ăsta… să vină cu proiecte de lege gata făcute! Sau cu proiecte de hotărâri de guvern! Bolojane! Tocmai a zis că ești prost de buhăi, mă. N-am zis eu. Bă, Bolojan, dacă nici hotărâri de guvern nu poți să faci…