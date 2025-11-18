Valentin Stan: Aflăm din comunicatul DNA că ancheta penală a început. Este posibil ca Dan să dea un SEMNAL procurorilor că „n-a fost nimic”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cazul lui Fănel Bogos și presupusa implicare a lui Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cazul lui Fănel Bogos și presupusa implicare a lui Ilie Bolojan. Istoricul a început prin a spune că s-a tot dezbătut cazul „băiatului cu salmonella”. Cu toate astea, acesta trage concluzia că nu s-a întâmplat nimic. În sine, nu au fost încă luate decizii pe acest caz. Jurnalistul ironizează contextul în care Fănel Bogos ar fi mers la Bolojan. Mai mult, acesta îi reproșează lui Nicușor Dan că se implică activ în acest caz.

Dragul meu, știi că s-a glosat pe tema vizitei unui băiat care taie capul calului cu sabia în birou primului ministru a României, unde avea el de spălat niște salmonella. Păi nu s-a întâmplat nimic. E totul ok. Păi n-am făcut nimic. Adică el nu mi-a cerut nimic. Ne-am spălat puțin cu salmonella pe față, că a venit cu un borcănel, înțelegi? Și am povestit noi despre meciul de fotbal ăla pe care avea să-l piardă România cu Bosnia-Herzegovina. Și după aceea ne-am uitat să vedem, poate îl facem pe ăsta cu capul calului la subțioară, poate îl facem deputat. Nu s-a întâmplat nimic, români. Asta s-a întâmplat. Este întrebat Nicușor Dan, în conferință de presă, atenție la întrebare… Considerați o problemă că domnul Bolojan ar fi primit, sau mă rog, partidul ar fi primit, este cu ar fi primit, da… 1,5 milioane de euro ca să se întâlnească cu acel om de afaceri în biroul de la Palatul Victoria? Deci, întreabă jurnalistul, dacă ditamai onor președintele, vede vreo problemă aici, unde se vorbește de 1,5 milioane de euro mită. Și Nicușor zice, eu nu știu să fi primit. În orice caz, nu a existat vreo decizie administrativă. O mai ții minte pe Dogioiu? N-a promis nimic, fiindcă nu s-a întâmplat nimic. Aceeași logică anti-aristotelică a prostului. Dacă ție nu ți-au intrat 20 de milioane de euro acum în cont… Dacă nu ți-au intrat, Marius, asta nu înseamnă că nu ți le-am promis. Decât dacă ești foarte prost, ai impresia că nu ți le-am promis. Păi, Nicușoare, ce ai făcut aici este un amestec grosolan în mersul unei anchete penale unde tu nu ai voie nici să clipești, că nu e treaba ta. Tu te-ai amestecat aici grav într-un act în derulare al justiției din România. Pentru că, dragul meu călare pe pupitru, dacă n-ai știut, atunci când tu spui că nu știu să fi primit și te referi și la Bolojan și la partid, când spui tu asta, micuțule, ia uită-te tu ce avem noi aici. Ăsta e comunicatul DNA. Și din comunicatul DNA, ce aflu? Că s-a pus deja în mișcare acțiunea penală? Cum îți permiți tu, Nicușoare, să spui, cu o acțiune penală în derulare, că ăla nu a primit ceva? Dai un semnal procurorilor? Le spui să constate că n-au primit? Cum e treaba asta, că domnul președinte informează planeta că ăștia, nici partidul, nici Bolojan, n-au primit nimic, când tu ai o acțiune penală în mișcare?