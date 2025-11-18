Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Aflăm din comunicatul DNA că ancheta penală a început. Este posibil ca Dan să dea un SEMNAL procurorilor că „n-a fost nimic”

Valentin Stan: Aflăm din comunicatul DNA că ancheta penală a început. Este posibil ca Dan să dea un SEMNAL procurorilor că „n-a fost nimic”

Andrei Rosz
18 nov. 2025, 06:45, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Aflăm din comunicatul DNA că ancheta penală a început. Este posibil ca Dan să dea un SEMNAL procurorilor că „n-a fost nimic”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cazul lui Fănel Bogos și presupusa implicare a lui BolojanUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Aceeași logică anti-aristotelică a prostului. Dacă ție nu ți-au intrat 20 de milioane de euro acum în cont… Dacă nu ți-au intrat, Marius, asta nu înseamnă că nu ți le-am promis.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cazul lui Fănel Bogos și presupusa implicare a lui Ilie Bolojan. Istoricul a început prin a spune că s-a tot dezbătut cazul „băiatului cu salmonella”. Cu toate astea, acesta trage concluzia că nu s-a întâmplat nimic. În sine, nu au fost încă luate decizii pe acest caz. Jurnalistul ironizează contextul în care Fănel Bogos ar fi mers la Bolojan. Mai mult, acesta îi reproșează lui Nicușor Dan că se implică activ în acest caz.

Dragul meu, știi că s-a glosat pe tema vizitei unui băiat care taie capul calului cu sabia în birou primului ministru a României, unde avea el de spălat niște salmonella. Păi nu s-a întâmplat nimic. E totul ok. Păi n-am făcut nimic. Adică el nu mi-a cerut nimic. Ne-am spălat puțin cu salmonella pe față, că a venit cu un borcănel, înțelegi? Și am povestit noi despre meciul de fotbal ăla pe care avea să-l piardă România cu Bosnia-Herzegovina. Și după aceea ne-am uitat să vedem, poate îl facem pe ăsta cu capul calului la subțioară, poate îl facem deputat. Nu s-a întâmplat nimic, români. Asta s-a întâmplat. Este întrebat Nicușor Dan, în conferință de presă, atenție la întrebare… Considerați o problemă că domnul Bolojan ar fi primit, sau mă rog, partidul ar fi primit, este cu ar fi primit, da… 1,5 milioane de euro ca să se întâlnească cu acel om de afaceri în biroul de la Palatul Victoria? Deci, întreabă jurnalistul, dacă ditamai onor președintele, vede vreo problemă aici, unde se vorbește de 1,5 milioane de euro mită. Și Nicușor zice, eu nu știu să fi primit. În orice caz, nu a existat vreo decizie administrativă. O mai ții minte pe Dogioiu?  N-a promis nimic, fiindcă nu s-a întâmplat nimic. Aceeași logică anti-aristotelică a prostului. Dacă ție nu ți-au intrat 20 de milioane de euro acum în cont… Dacă nu ți-au intrat, Marius, asta nu înseamnă că nu ți le-am promis. Decât dacă ești foarte prost, ai impresia că nu ți le-am promis. Păi, Nicușoare, ce ai făcut aici este un amestec grosolan în mersul unei anchete penale unde tu nu ai voie nici să clipești, că nu e treaba ta. Tu te-ai amestecat aici grav într-un act în derulare al justiției din România. Pentru că, dragul meu călare pe pupitru, dacă n-ai știut, atunci când tu spui că nu știu să fi primit și te referi și la Bolojan și la partid, când spui tu asta, micuțule, ia uită-te tu ce avem noi aici. Ăsta e comunicatul DNA. Și din comunicatul DNA, ce aflu? Că s-a pus deja în mișcare acțiunea penală? Cum îți permiți tu, Nicușoare, să spui, cu o acțiune penală în derulare, că ăla nu a primit ceva? Dai un semnal procurorilor? Le spui să constate că n-au primit? Cum e treaba asta, că domnul președinte informează planeta că ăștia, nici partidul, nici Bolojan, n-au primit nimic, când tu ai o acțiune penală în mișcare? 

Citește și

ACTUALITATE Valentin Stan: Nicușor Dan a recunoscut că nu și-a ȚINUT promisiunea față de profesori
07:25
Valentin Stan: Nicușor Dan a recunoscut că nu și-a ȚINUT promisiunea față de profesori
ACTUALITATE Valentin Stan: În ROMÂNIA, dacă cineva face ce trebuie și se descurcă este considerat un Dumnezeu
06:00
Valentin Stan: În ROMÂNIA, dacă cineva face ce trebuie și se descurcă este considerat un Dumnezeu
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 18 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
22:00
Marius Tucă Show începe marți, 18 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Daniel Băluță
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „CĂLIN Georgescu a spus că se aștepta să se întâmple ceva după ce a câștigat primul tur al alegerilor”
16:03, 16 Nov 2025
Ion Cristoiu: „CĂLIN Georgescu a spus că se aștepta să se întâmple ceva după ce a câștigat primul tur al alegerilor”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la BUDAPESTA și că războiul s-ar putea încheia”
14:05, 16 Nov 2025
Dan Dungaciu: „Liderii europeni sunt îngroziți că summitul de pace ar putea avea loc la BUDAPESTA și că războiul s-ar putea încheia”
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Occidentul i-a plasat două instrumente de control «eroului» ZELENSKI”
13:21, 16 Nov 2025
Ion Cristoiu: „Occidentul i-a plasat două instrumente de control «eroului» ZELENSKI”
Mediafax
Surorile Kessler au murit. Cele două artiste gemene au ales să moară prin „eutanasie asistată”
Digi24
Cine a pus la punct infrastructura IT din spatele lui Călin Georgescu? Indiciile care duc către un grup slovac și legăturile cu Rusia
Cancan.ro
Misterul morții tinerei din Bacău, găsită lângă calea ferată, a fost elucidat. Cum a decedat, de fapt, și cine i-a mutat trupul
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Ce oferă magistrații în schimbul beneficiilor de lux? – Analiza economistului Cristian Păun
Mediafax
O țară din Europa intenționează să interzică revânzarea biletelor pentru evenimente live la un preț mai mare decât cel inițial
Click
Care este cel mai mare „viciu” al Dacianei Sârbu?! De abia acum a recunoscut! „De patru-cinci ori pe zi!”
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Cristina Șișcanu l-a DETRONAT pe cel mai bogat bugetar din România! Câte zeci de mii de euro încasează lunar
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
Laureatul care a refuzat banii lui Nobel: „Numai o persoană diabolică a putut să inventeze premiul”
RĂZBOI „Răcirea” cartelelor SIM, o nouă metodă prin care Rusia încearcă să contracareze dronele ucrainene. Experiment de succes sau nu? „Ambele părți folosesc conectivitatea mobilă doar ca instrument suplimentar, majoritatea dronelor cu rază lungă de acțiune funcționează fără aceasta”
07:30
„Răcirea” cartelelor SIM, o nouă metodă prin care Rusia încearcă să contracareze dronele ucrainene. Experiment de succes sau nu? „Ambele părți folosesc conectivitatea mobilă doar ca instrument suplimentar, majoritatea dronelor cu rază lungă de acțiune funcționează fără aceasta”
ACTUALITATE 18 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Gia Carangi, Jonah Lomu și Benone Sinulescu
07:15
18 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Gia Carangi, Jonah Lomu și Benone Sinulescu
EXCLUSIV Nu este soție de președinte, dar are din ce în ce mai multe atribuții. Mirabela Grădinaru reciclează evenimente electorale, din campania lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Un jurist de marcă încearcă să explice: În ce calitate juridică ține Mirabela Grădinaru evenimente la Palatul Cotroceni?
07:00
Nu este soție de președinte, dar are din ce în ce mai multe atribuții. Mirabela Grădinaru reciclează evenimente electorale, din campania lui Nicușor Dan, la Cotroceni. Un jurist de marcă încearcă să explice: În ce calitate juridică ține Mirabela Grădinaru evenimente la Palatul Cotroceni?
DEZVĂLUIRI Firma abonată la iluminatul festiv de la Oradea, descoperită de Gândul, s-a mufat și la București. Primăria condusă de PNL-istul Stelian Bujduveanu vrea să ia „lumină” de Crăciun de la „Regele ghirlandelor” cu aproape 2 milioane de euro. Triplu față de sumele de anul trecut
05:00
Firma abonată la iluminatul festiv de la Oradea, descoperită de Gândul, s-a mufat și la București. Primăria condusă de PNL-istul Stelian Bujduveanu vrea să ia „lumină” de Crăciun de la „Regele ghirlandelor” cu aproape 2 milioane de euro. Triplu față de sumele de anul trecut
NEWS ALERT „Felicitări întregii lumi, este un moment istoric”, transmite Trump, după victoria la ONU pe Gaza. Consiliul a adoptat planul de pace al SUA pentru stabilizarea enclavei. Ce rol va avea Trump
00:59
„Felicitări întregii lumi, este un moment istoric”, transmite Trump, după victoria la ONU pe Gaza. Consiliul a adoptat planul de pace al SUA pentru stabilizarea enclavei. Ce rol va avea Trump
SPORT Clubul FCSB, în vizorul ANAF pentru cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. Gigi Becali: „E idiot softul. Nu am de plătit nici măcar 16 lei”
00:00
Clubul FCSB, în vizorul ANAF pentru cheltuieli nejustificate de peste 7 milioane lei. Gigi Becali: „E idiot softul. Nu am de plătit nici măcar 16 lei”