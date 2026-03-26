Valentin Stan: Israelul nu își poate permite un Iran care să dețină bombă nucleară

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum Israelul nu își poate permite ca Iranul să dețină o bombă nucleară. Acesta a început prin a spune că atunci când serviciile aduc un raport de securitate, povara e pe umerii decidentului. Acesta explică de ce a fost Trump nevoit să intervină în Iran. Istoricul susține că iranienii aveau 450 de kg de uraniu îmbogățit la 60%. Cu acesta, continuând îmbogățirea până la 90%, ar fi ajuns să facă 10 bombe nucleare.
Când serviciile îți pun pe masă ceva… Este povara asta uriașă care apasă pe umerii decidentului. Pentru că de el depinde soarta, când vorbim, atenție, de terorism nuclear, a milioane de oameni. Iar la momentul când începe acțiunea militară ordonată de Trump, iranienii aveau 450 de kg de uraniu îmbogățit la 60% pe care au refuzat să-l predea în urma negocierilor. E iminent sau nu e iminent? Păi da, le-am distrus centrifugele cu Midnight Hammer acum un an. Da, le-am oprit programul nuclear. Dar cele 400 de kg pe care le aveau, iar cu ele, în câteva săptămâni, ajungeau la 90% și puteau să facă 10 bombe atomice. Atâtea puteau să facă. Da, dacă o îmbogățeau mai departe erau deja aproape acolo. Ei au nevoie pentru scopuri civile de uraniu îmbogățit între 3% – 5%. De ce ar îmbogăți uraniu o țară la 60% dacă nu pentru a construi o armă nucleară? Nu există explicații aici. Iar Israelul nu-și poate permite un Iran cu bombă atomică. Nu, așa ceva nu se poate și de-aia strigă. Nu, nu, nu vrem Iran cu armă atomică. Și Trump le zice – veniți încoace. Noi: Starmer, Merz, Macron, suntem la pământ cu poporul nostru, i-am distrus, i-au înnebunit, ne urăsc. Numai asta ar trebui să mai facem acum, ca să ne dea un șut în spate, să ne băgăm într-un război cu Iran. Nu se uită până unde a ajuns planeta cu programul nuclear iranian și cu capabilitățile balistice. Au dus rachete la 4.000 de km distanță până la Diego Garcia, așa cum pot să ajungă foarte bine la Berlin, la Paris și unde mai vrei în Europa.