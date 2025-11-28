Valentin Stan: MACRON n-are curaj să sufle în fața lui Trump, dar îl ironizează în absența lui

Valentin Stan, în emisiunea Marius Tucă Show din 24 noiembrie 2025, a comentat acordul dintre Franța și Ucraina privind armamentul și situația politică actuală. El a subliniat că Ucraina a cumpărat avioane rafale de la Macron, menționând că este o investiție în armarea și consolidarea forțelor ucrainene, chiar dacă nu se știe exact de unde provin banii pentru această achiziție. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a criticat modul în care Macron a abordat problema în conferințele de presă, ironizându-l pe Zelenski și arătând că Macron pare să nu aibă curaj față de Trump, în vreme ce încearcă să manipuleze situația în favoarea Franței și intereselor europene.

Hai să le arătăm românilor. Uite, apropo, de ce s-a întâmplat? S-a dus să cumpere rafale de la Macron, Zelenski, avioane de luptă, o sută, dar nu se știe din ce bani. Întrebat acolo Macron, în conferința de presă, dar dacă tu faci acordul ăsta, totuși, după ce tu nu o să mai fii, că în 2027 nu o să mai fii, da? Ce se întâmplă cu acordul ăsta cu Ucraina? Și Macron zice, că poate să ajunge la pace până în 2027, spune Valentin Stan.

În concluzie, Valentin Stan transmite un mesaj critic privind modul în care Franța și alți actori europeni gestionează războiul din Ucraina și relația cu SUA, concentrându-se pe manipulările politice, impotența reală în fața lui Trump și riscurile pentru Europa și România, criticate pentru lipsa de înțelepciune.