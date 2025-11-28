Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: MACRON n-are curaj să sufle în fața lui Trump, dar îl ironizează în absența lui

Valentin Stan: MACRON n-are curaj să sufle în fața lui Trump, dar îl ironizează în absența lui

Serdaru Mihaela
28 nov. 2025, 07:00, Marius Tucă Show

Valentin Stan, în emisiunea Marius Tucă Show din 24 noiembrie 2025, a comentat acordul dintre Franța și Ucraina privind armamentul și situația politică actuală. El a subliniat că Ucraina a cumpărat avioane rafale de la Macron, menționând că este o investiție în armarea și consolidarea forțelor ucrainene, chiar dacă nu se știe exact de unde provin banii pentru această achiziție. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a criticat modul în care Macron a abordat problema în conferințele de presă, ironizându-l pe Zelenski și arătând că Macron pare să nu aibă curaj față de Trump, în vreme ce încearcă să manipuleze situația în favoarea Franței și intereselor europene.

Hai să le arătăm românilor. Uite, apropo, de ce s-a întâmplat? S-a dus să cumpere rafale de la Macron, Zelenski, avioane de luptă, o sută, dar nu se știe din ce bani. Întrebat acolo Macron, în conferința de presă, dar dacă tu faci acordul ăsta, totuși, după ce tu nu o să mai fii, că în 2027 nu o să mai fii, da? Ce se întâmplă cu acordul ăsta cu Ucraina? Și Macron zice, că poate să ajunge la pace până în 2027, spune Valentin Stan.

În concluzie, Valentin Stan transmite un mesaj critic privind modul în care Franța și alți actori europeni gestionează războiul din Ucraina și relația cu SUA, concentrându-se pe manipulările politice, impotența reală în fața lui Trump și riscurile pentru Europa și România, criticate pentru lipsa de înțelepciune.

Recomandarea video

Mediafax
Alimentul numărul 1 pentru întărirea sistemului imunitar în acest sezon al răcelilor și gripei
Digi24
Putin aruncă în aer negocierile de pace: „Nu semnez documente cu o conducere ilegitimă a Ucrainei”
Cancan.ro
Ce a pățit Mirela din Turnu Măgurele, după ce s-a mutat în Spania. Cum au poreclit-o colegii, după ce au aflat că este româncă
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Lia Olguța Vasilescu: Am primit 142.687 de voturi din toată lumea
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Ilie Bolojan: „Nu putem să avem abordări de tip anglo-saxon la taxe și comportamente balcanice în gestionarea banilor”
Cancan.ro
Moment bizar în timpul unui monolog oferit de Volodimir Zelensky. Ceva alb îi cade din nas, în timp ce vorbește
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Christina Ich în costum de baie! A încins atmosfera! Influencerița se menține într-o formă de zile mari
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Exploratorul care a făcut pentru prima dată înconjurul lumii
ACTUALITATE 28 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Arsenie Boca, Leslie Nielsen și Frank Williams
07:15
28 NOIEMBRIE, calendarul zilei: Se sting Arsenie Boca, Leslie Nielsen și Frank Williams
DEZVĂLUIRI The New York Times dezvăluie cum liderii europeni au aflat din presă despre planul de pace al lui Trump pe Ucraina. „Coaliția voinței” a devenit „coaliția celor care așteaptă”
06:00
The New York Times dezvăluie cum liderii europeni au aflat din presă despre planul de pace al lui Trump pe Ucraina. „Coaliția voinței” a devenit „coaliția celor care așteaptă”
EXTERNE După ce Trump l-a scutit de sancțiuni, Viktor Orban se întâlnește astăzi cu Vladimir Putin, la Moscova: „Acum trebuie să mă asigur că există petrol”
06:00
După ce Trump l-a scutit de sancțiuni, Viktor Orban se întâlnește astăzi cu Vladimir Putin, la Moscova: „Acum trebuie să mă asigur că există petrol”
1 AN DE LA ANULARE 28 noiembrie. România, ți se pregătește ceva. CCR decide renumărarea voturilor din primul tur al prezidențialelor, CSAT vorbește de „atacuri cibernetice” care ar fi influențat alegerile, STS neagă, iar AEP sesizează Parchetul în legătură cu campania lui Georgescu
06:00
28 noiembrie. România, ți se pregătește ceva. CCR decide renumărarea voturilor din primul tur al prezidențialelor, CSAT vorbește de „atacuri cibernetice” care ar fi influențat alegerile, STS neagă, iar AEP sesizează Parchetul în legătură cu campania lui Georgescu
EXCLUSIV Gândul publică punctajul USR pentru campania electorală, pensiile magistraților și pentru scandalul secretizării ajutorului pentru Ucraina. Ce trebuie să rostească liderii partidului la fiecare apariție TV – „Miza alegerilor de la București: fie mergem mai departe pe drumul început de Nicușor Dan, fie pierdem tot ce am câștigat în ultimii 4 ani”
05:00
Gândul publică punctajul USR pentru campania electorală, pensiile magistraților și pentru scandalul secretizării ajutorului pentru Ucraina. Ce trebuie să rostească liderii partidului la fiecare apariție TV – „Miza alegerilor de la București: fie mergem mai departe pe drumul început de Nicușor Dan, fie pierdem tot ce am câștigat în ultimii 4 ani”
EXCLUSIV Creierul copiilor începe să funcționeze „în ritm de TikTok”. Psihologul Keren Rosner explică, în exclusivitate pentru Gândul, ce efecte negative au clipurile scurte asupra celor mici
05:00
Creierul copiilor începe să funcționeze „în ritm de TikTok”. Psihologul Keren Rosner explică, în exclusivitate pentru Gândul, ce efecte negative au clipurile scurte asupra celor mici