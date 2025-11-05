Valentin Stan: Mafiile care devalizează țara sunt de VINĂ pentru situația în care suntem, nu omul de rând

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum mafiile susținute de partide au devalizat țara. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum mafiile susținute de partide au devalorizat țara. Acesta analizează declarația lui Bolojan în care pasează responsabilitatea companiilor de stat pe ministere. Istoricul susține că mafiile susținute de partide au devalizat România. Stan menționează și că Bolojan nu se bagă peste mafia PSD, că nici cei de la PSD nu intră peste mafia liberală.
Păi cum să le corectezi, Bolojane, dacă ai spus că au contracte beton? Tu nu sesizezi că în memoria ta de Aristotel lăsat la vatră după mobilizarea lui Moșteanu, nu se împacă stânga, nu-i așa, cu dreapta? Păi ori au contracte beton și atunci n-ai ce să-i ceri tu domnului ministru, ori, dacă nu-s beton și poate să facă ceva ministru, Bolojane, atunci trebuia să faci tu de mult. Dacă nu erai până în gât cu mafiile astea, mână în mână. Că nu te bagi tu în mafia PSD-ului, că nici ei nu se bagă în mafia PNL-ului. Nu e așa, Bolojane? Așa că mai bine luăm pieile de pe români care cică te-au votat pe tine. Povestea cu criteriile de performanță… Și-au făcut niște contracte, bă, dacă nu au pus criterii… Eu am fost profesor, da? Aveam și eu contract, Bolojane. În care domeniu din economia reală a țării, pe linie de stat, ai tu criterii de performanță? Ia spune-mi tu mie. Eu n-aveam niciun criteriu de performanță. Stăteam acolo ca belfer-ul. Așa era peste tot și este peste tot. Care criterii de performanță? Tu vrei să-mi spui mie că nu poți să spargi un contract în care cineva își umflă salariile în condițiile în care acea companie se duce de râpă? Nu ai mijloace legale? Tu te auzi, mă, ce spui? Râd judecătorii ăia cu pensiile nesimțite de tine și pe dreapta și pe stânga, în locașul de tragere. Unde trag ei cu fumigene ca să spui tu românilor că, vezi doamne, ei au vina, nu mafiile astea care devalizează România. Și ai tupeul să te duci unde te-ai dus și să spui că, bă, au contracte beton, nu poți să le faci nimic, dar să rezolve miniștrii că-i treaba lor. Păi, dacă au contracte beton, cum să rezolve miniștrii, al căror baci ești tu însuți, marele ministru prim, șef de tarla? Mai există guvern cu tine? Nu, Bolojan. Sunteți o adunătură de penibili, din păcate.