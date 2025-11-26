Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Negocierile de pace din Ucraina sunt cel mai mare DEZASTRU diplomatic al Uniunii Europene

Valentin Stan: Negocierile de pace din Ucraina sunt cel mai mare DEZASTRU diplomatic al Uniunii Europene

Malina Maria Fulga
26 nov. 2025, 06:00, Marius Tucă Show
Valentin Stan: Negocierile de pace din Ucraina sunt cel mai mare dezastru diplomatic al Uniunii Europene

Într-o ediție transmisă live de Gândul, profesorul universitar dr. Valentin Stan are un discurs dur la adresa Uniunii Europene și a modului în care țările implicate au gestionat negocierile de pace din Ucraina. Urmărește aici, integral, emisiunea Marius Tucă Show.

Invitat în emisiunea Marius Tucă Show, profesorul Valentin Stan cataloghează negocierile privind acordul de pace dintre Rusia și Ucraina drept cel mai mare dezastru economic de la înființarea Uniunii Europene.

Apropo de evenimentele legate de aceste negocieri de pace în Ucraina, spuneam că m-am tot uitat la ei și ziceam, că planuri, că europenii, că a ieșit ministrul de externe german, cum am făcut noi și ce-am dres. Români, cel mai mare dezastru diplomatic din istoria Uniunii Europene. Verificați Tratatul de la Paris din 1951. De la înființarea primei comunități europene, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, Tratatul de la Paris, ’51–’52, vedeți cum intră în vigoare, începutul anilor ’50 ai secolului trecut. Nu există dezastru diplomatic mai mare.

De asemenea, Valentin Stan aduce aminte și de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și Ucraina, care, spune el, a fost instrumentat de către Ursula von der Leyen, care, afirmă invitatul, ar fi trebuit să-și depună demisia în urma dezastrului creat de către acest acord pentru țările implicate.

Ar fi putut fi, deși la noi a fost batista pe țambal, nu numai pentru că unii au încercat să pună o notă ușor atenuată pe nenorocirea aia de acord comercial. Este un acord comercial în care s-a văzut exact unde este puterea Uniunii Europene, în loc să stea ascunși după treaba asta, în loc să se mute în munți. Sigur, într-o galaxie normală la cap, această nulitate astronomică cu numele von der Leyen ar trebui să dispară instantaneu după acest eșec diplomatic gigantic. Pentru că în baza Tratatelor, Comisia Europeană, atenție, are prerogative, mai ales după ce s-a înființat serviciul extern cu micuța estoniană Kaja Kallas, care jură în dreapta și în stânga, că la Estonia, acolo unde suntem prim-miniștri câteodată, portofoliul e mic, pitic, nu ne pricepem cu Europa, cu planeta.

