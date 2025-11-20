Valentin Stan: Oana Gheorghiu ar trebui să fie capabilă să probeze faptul că PENSIILE magistraților iau mâncarea de la gura copiilor

Valentin Stan, în emisiunea Marius Tucă Show din 17 noiembrie 2025, a comentat în mod critic și ironic pe tema unui conflict legat de magistrați și acuzațiile aduse acestora. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat că afirmația că magistrații „iau mâncarea de la gura copilului” trebuie probată, la fel cum opinia sau părerea personală trebuie delimitată clar și plasată doar între patru pereți, metaforic vorbind, când e vorba de funcții oficiale precum cea de vice-premier.

Mai nou, această psihoză cu magistrații. Iese Gheorghiu și spune, că ia mâncarea de la gura copilului și CSM-ul zice, acțiune penală, ce faci tu e hate, pentru că vorbești de o categorie profesională și zice Nicușor, păi nu, că e opinie. Când spui că iei mâncarea de la gura copilului, asta ar trebui să o probezi (…) Doamnei Gheorghiu, încă nu i-a explicat nimeni că în funcția de vice-premier, opiniile personale le are între patru pereți unde s-a încuiat cu cheia, spune profesorul Stan.

De asemenea, profesorul a făcut referire la o stare de control a țării de către mafie și a spus că cei care nu au ce căuta în guvern ar trebui să plece de acolo.