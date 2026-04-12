În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a vorbit despre riscul unui conflict militar între SUA și Iran și despre ce s-ar putea întâmpla în zilele următoare. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan: Trump lovește Iranul în orele următoare

Valentin Stan a vorbit în emisiunea lui Marius Tucă despre un posibil conflict cu Iranul. Mesajul lui este clar: dacă începe o acțiune militară, SUA pot atinge rapid țintele. Stan spune că nu își schimbă opinia. El crede că o operațiune poate începe în orice moment. Ar putea include trupe, debarcări și control pe teren.

Stan: Desant iminent pe Kharg, zona costieră sau zona cu 450 kg uraniu îmbogățit – operațiune militară declanșată rapid

Analistul a menționat mai multe zone posibile. El spune că, indiferent de zonă, americanii pot atinge obiectivele în câteva zile:

Orice operațiune militară care se va declanșa în următoarele ore, Trump le-ar mai da până marți, până mâine. Operațiunea militară care se va declanșa, inclusiv cu desant și luarea în stăpânire a unor porțiuni de teren, fie că este vorba de insula Kharg, fie de zona costieră, fie că vom ajunge să desantăm în zona unde ar trebui să se afle cele 450 kg de uraniu îmbogățit, orice s-ar întâmpla în această confruntare militară, în câteva zile americanii vor atinge obiectivele strategice , spune Stan

Valentin Stan: Iran fracturat – Gărzi vs. lideri religioși, amenințări și recompensă pentru pilot

Un alt punct important este situația din Iran. Stan susține că există tensiuni între:

Gardienii Revoluției

liderii religioși

El spune că aceste grupuri nu au mereu aceeași poziție. Unele voci cer luptă, nu negocieri. Stan a dat și un exemplu. Televiziunea iraniană ar fi anunțat recompense pentru prinderea unui pilot. El vede asta ca un semn de teamă față de reacția oamenilor.