Valentin Stan: Orice încercare de a împiedica trecerea unor nave prin Strâmtoare dă drept la reacție prin mijloace militare împotriva celor care pun în pericol Dreptul Internațional de navigare

Valentin Stan: Orice încercare de a împiedica trecerea unor nave prin strâmtoare dă drept la reacție prin mijloace militare împotriva celor care pun în pericol dreptul internațional de navigare

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cum orice efort de a opri trecerea navelor prin Ormuz dă dreptul la reacție militară

Valentin Stan: Deci condamnă orice acțiunine sau amenințare din partea Republicii Islamice Iran, vizând închiderea, obstrucționarea sau interferarea în alt mod cu navigația internațională prin Strâmtoarea Ormuz. Unde am văzut ce s-a întâmplat. Atenție la formulare, amenințarea securității maritime în Strâmtoarea Bab el-Mandeb. Unde deja Iranul amenință că o blochează și pe aia. Cu încălcare, atenție, a rezoluțiilor Consiliului de Securitate.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cum orice efort de a opri trecerea navelor prin Ormuz dă dreptul la reacție militară. Acesta a început prin a spune că rezoluția Consiliului de Securitate se referă la Ormuz și la Bab el-Mandeb. Această rezoluție, adaugă analistul, condamnă orice încercare a Iranului de a închide, bloca sau interfera cu navigația prin apele teritoriale.

Te rog să remarci că în aceeași rezoluție 2817, micuțul Consiliu de Securitate se referă expres la ce? La Strâmtoarea Ormuz și face referire și la Strâmtoarea Bab el-Mandeb. Exact! Deci condamnă orice acțiune sau amenințare din partea Republicii Islamice Iran, vizând închiderea, obstrucționarea sau interferarea în alt mod cu navigația internațională prin Strâmtoarea Ormuz. Unde am văzut ce s-a întâmplat. Atenție la formulare, amenințarea securității maritime în Strâmtoarea Bab el-Mandeb, unde deja Iranul amenință că o blochează și pe aia. Exact, este în pofida și cu încălcare, atenție, a rezoluțiilor Consiliului de Securitate. Orice încercare de a împiedica trecerea legală a navelor sau libertate de navigație în aceste ape internaționale, constituie o amenințare serioasă la adresa păcii. Amenințare la adresa păcii securității internaționale înseamnă capitolul 7 din Cartă, articolul 42, ăla prin care poți acționa cu mijloace militare împotriva celor care pun în pericol pacea, securitatea internațională. Deci, aici suntem, dragii mei, în materie de libertate de navigație și, sigur, minunatul superbul Iran, fratele nostru… Acum, hai să ne uităm la ce s-a întâmplat în ultimele zile, când ne-am apucat să negociem ceva. Până aici e bine? Nu? Adică de la întâlnirea asta de la Islamabad încoace, și înainte, americanii au venit cu 15 puncte. Un plan în 15 puncte, nu le descriem, că nu ne interesează esența.

