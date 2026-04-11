Valentin Stan: Rezoluția propusă de Bahrein respecta dreptul internațional. Franța s-a alăturat Rusiei și Chinei în a bloca SUA pentru că îl urăște pe Trump

Alexandra Anton Marinescu
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist, a comentat poziționarea Franței în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Invitatul a spus că decizia Parisului de a se alinia cu Rusia și China reprezintă o situație fără precedent în raport cu Statele Unite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Franța s-a poziționat alături de Rusia și China

Profesorul a spus că Franța, deși este membră NATO, a susținut o poziție contrară celei americane. El consideră că această decizie transmite un mesaj complicat în contextul conflictului.

Franța, țară membră NATO, Franța s-a aliniat poziției chino-ruse împotriva Americii. Iar America încă nu a reacționat la treaba asta. L-a lăsat așa. Nu s-a mai întâmplat așa ceva pe planetă. Înțelegi ce înseamnă asta? Și eu te întreb pe tine și vă întreb pe voi, dragii mei care vă uitați la noi acum.

Este o problemă de coerență în politica internațională

Stan susține că poziția Franței în raport cu situația din Orientul Mijlociu creează confuzie la nivel global. În opinia sa, mesajul transmis este greu de înțeles, mai ales în contextul în care aliații ar trebui să aibă poziții apropiate.

Ce poate să spună un francez astăzi poporului israelian care se află sub rachete iraniene, demonstrând că liderii și politica Franței e mai degrabă alături de Rusia și China decât de lupta dusă de americani și israelieni împotriva celui mai mare pericol la adresa securității internaționale astăzi, care este Iranul, regim terorist. Asta cum o rezolvăm la scară globală? A, e cu dreptul internațional. Păi ăsta era drept internațional. Era cum să eliberăm Ormuzul, de unde își ia Franța petrol. Și era sub Cartă. Înțeleg Rusia și China.

