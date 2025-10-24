Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Rubio caracterizează ca NECINSTE tot ceea ce au alimentat europenii în ideea că Ucraina câștigă războiul

Valentin Stan: Rubio caracterizează ca NECINSTE tot ceea ce au alimentat europenii în ideea că Ucraina câștigă războiul

Andrei Rosz
24 oct. 2025, 15:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Rubio prin care condamnă dezinformareaUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nicușoare, Rusia e deja la frontiere și nu mai pleacă. Nici cu tine, nici cu Moșteanu, nici cu Țoiu, nu mai pleacă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre declarația lui Rubio prin care îi condamnă pe cei care au dezinformat. Istoricul prezintă o declarație a lui Moșteanu în care se vorbește despre recalibrarea noastră la SUA. În același timp, acesta prezintă și o declarație a lui Rubio în care sunt condamnați cei care au dezinformat în legătură cu Ucraina. Stan susține că Rubio îl caracterizează pe Moșteanu drept necinstit. Acesta susține și că cei care susțin Ucraina doar alimentează un măcel.

Păi poate nu știai de ce trebuie România să intre în război, că am făcut demonstrație cu documentele legii. E pe linia recalibrării noastre în relația cu Statele Unite. Adică ceea ce ți-a spus Moșteanu, că Ucraina câștigă războiul, este exact ceea ce spune America la momentul ăsta, administrația Trump. Știai? Știai cum se numesc ăștia ca Moșteanu în viziunea administrației Trump? Uite că ai mai văzut asta, dar n-ai crezut. Rubio spune cu un cuvânt, caracterizează fenomenul Moșteanu. Necinste. Cei care susțin că Ucraina poate să învingă sunt oameni necinstiți. Care ce fac? Alimentează un măcel. O spune Rubio, în clar. Ați înțeles, măi ăștia de la televiziunea proștilor? Cam pe-aici sunteți voi în relația cu Statele Unite, voi cu Nicușor care, de asemenea, ne spune că trebuie neapărat să ajutăm Ucraina, să nu ajungă Rusia la frontiere. Nicușoare, e deja acolo și nu mai pleacă. Nici cu tine, nici cu Moșteanu, nici cu Țoiu, nu mai pleacă.

