Valentin Stan: Rubio caracterizează ca NECINSTE tot ceea ce au alimentat europenii în ideea că Ucraina câștigă războiul

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre declarația lui Rubio prin care condamnă dezinformarea. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Nicușoare, Rusia e deja la frontiere și nu mai pleacă. Nici cu tine, nici cu Moșteanu, nici cu Țoiu, nu mai pleacă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre declarația lui Rubio prin care îi condamnă pe cei care au dezinformat. Istoricul prezintă o declarație a lui Moșteanu în care se vorbește despre recalibrarea noastră la SUA. În același timp, acesta prezintă și o declarație a lui Rubio în care sunt condamnați cei care au dezinformat în legătură cu Ucraina. Stan susține că Rubio îl caracterizează pe Moșteanu drept necinstit. Acesta susține și că cei care susțin Ucraina doar alimentează un măcel.