Valentin Stan: RUSIA este în continuare în ofensivă. Ucraina va pierde tot dacă nu semnează pacea

Serdaru Mihaela
27 nov. 2025, 08:30, Marius Tucă Show

Valentin Stan, în emisiunea Marius Tucă din 24.11.2025, a comentat pe marginea situației geopolitice referitoare la războiul din Ucraina și presiunile președintelui Donald Trump asupra Ucrainei și Europei. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Valentin Stan a subliniat că Trump face o propunere privind încetarea conflictului prin cedarea unor teritorii, către Rusia, într-un context în care se afirmă că războiul este pierdut de Ucraina și că astfel se va putea evita o escaladare mai mare a conflictului.

Ați pierdut războiul, veți muri în continuare. Vor muri și de la noi, adevărat, dar noi vom lua tot de la voi. Voi pierdeți teren. Noi suntem ruși, noi luăm tot și luăm așa cum știm noi, cu sabia în mână. Nu, nu ne place asta și nu vrem asta. Noi suntem pregătiți pentru negocieri de pace și pentru rezolvarea problemelor prin mijloace pașnice, subliniază Valentin Stan.

Valentin Stan a mai analizat reacțiile europene, care sunt de respingere a acestei propuneri, considerând că Europa și Ucraina nu vor accepta cedări teritoriale în mandate de pace impuse de Trump.

