Valentin Stan: Statele trebuie să fie atente atunci când se joacă de-a Iranul împotriva Americii. Doar SUA pot garanta securitatea Europei

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre faptul că statele europene trebuie să aibă grijă dacă se poziționează împotriva Americii.
Atenție, români toți. Atenție ce faceți când vă jucați cu America. Singura care poate apăra această țară. Atenție când ne jucăm de-a Iranul, atunci când interesele strategice americane și interesele de supraviețuire ale Israelului sunt implicate în ceea ce se întâmplă acum în Orient. Noi nu suntem nici Starmer, (n.r. Keir Starmer, prim-ministrul Regatului Unit) nici poporul britanic, nici poporul francez, nici poporul german. Săracul popor german. Noi suntem un popor condus de Nicușor și de Bolojan. Vai de mama noastră, deci gândiți-vă foarte bine ce vreți să faceți cu această țară. Apropo de securitate, apropo de America… A existat o organizație de apărare colectivă în Europa, înființată încă în 1948. Imediat după război, cinci țări: Franța, Marea Britanie, Belgia, Olanda, Luxemburg. Asta avea un articol în tratatul ei mai puternic decât articolul cinci din tratatul de la Washington. În 1954 tratatul s-a recalibrat. A apărut Uniunea Europei Occidentale, așa se numea organizația. Toate țările membre ale acestei organizații erau membre și NATO și UE. Da? Și tratatul s-a numit tratatul de la Bruxelles modificat. Acest articol care dădea garanții de securitate foarte puternice țărilor membre, a fost preluat în tratatul de la Lisabona, ăla pe care l-am văzut și acum vreau să ne uităm la modul în care a preluat Uniunea Europeană acel articol în care conținea garanții juridice foarte puternice de securitate pentru țările membre UE.