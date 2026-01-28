Prima pagină » Actualitate » Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu

Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu

28 ian. 2026, 07:33, Actualitate
Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu
Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani / Sursa FOTO: Facebook Natalia Morari

„Amenințare pentru securitatea națională”, aici a fost încadrată Natalia Morari, cunoscută jurnalistă din Republica Moldova care a primit o interdicție pe o perioadă de 5 ani de a mai intra în România. Ea l-a intervievat pe Călin Georgescu, iar la Chișinău a devenit „dușmanul” numărul 1 din presă al Maiei Sandu.

Într-o postare pe social media, Morari anunță că, recent, nu i s-a permit să intre în România, autoritățile de frontieră comunicându-i că în cazul său este în vigoare o interdicție de acces pe teritoriul țării noastre valabilă pentru o perioadă de 5 ani.

„Am interdicție pe 5 ani, până pe 06.07.2030”

Din informațiile pe care susține că le-a primit chiar de la polițiștii de frontieră, Natalia Morari arată că măsura interzicerii sale ar avea la bază existența unui cod specific aplicat pe dosarul său, care indică un potențial risc pentru securitatea națională.

Morari a devenit cunoscută în România după ce i-a luart un interviu lui Călin Georgescu, învingător în turul 1 al alegerilor prezidențiale din 2024 și ulterior scos din cursa electorală și interzis de autoritățile de la București. La Chișinău, ea s-a remarcat prin dezvăluirile și atacurile făcute la adresa Maiei Sandu, președintele țării.

„Mi-au spus bună ziua și la revedere. Ca să fim corecți, mi-au dat documentul oficial. Măcar pot să mă judec cu statul român, pentru că până acum nu aveam nimic oficial. Am interdicție pe cinci ani, până pe 06.07.2030, anul în care ar trebui să fim parte a UE.

Grănicerii români au fost foarte politicoși, m-au întrebat dacă am stat mai mulți ani în vreun stat european, în zona Schengen, dar apoi mi-au spus că la mine se aplică așa-zisa literă H. Asta înseamnă amenințare pentru securitatea națională. A doua oară în viața mea: o dată rușii și o dată românii. Este foarte trist că acolo unde eu credeam că există lege, spre deosebire de Rusia, despre care Maia Sandu permanent vorbește, se întâmplă lucruri la fel…”, a scris Morari pe rețelele sociale.

Interzisă pentru interviul luat lui Georgescu?

Jurnalista din Republica Moldova dă de înțeles că autoritățile române i-au interzis să mai intre în țară deoarece a stat de vorbă cu Georgescu și i-a luat un interviu, oferindu-i fostului câștigător al alegerilor prezidențiale șansa să vorbească liber.

„Eu nimic nu am făcut, am pus doar niște întrebări unui eventual posibil președinte. Pentru mine era interesant cine era persoana aceea care, fără ca noi să o cunoaștem, în primul tur câștigă detașat. Și mă bucur că am avut posibilitatea să fac acel interviu”, a adăugat Morari.

Natalia Morari este o fostă jurnalistă de la Publika TV, canal din Republica Moldova. Ea a fondat postul TV8, iar de-a lungul ultimilor ani s-a consacrat ca un critic aprig al regimului Maiei Sandu. S-a implicat în protestele declanșate în aprilie 2009 la Chișinău, denumite „Revoluția Twitter”.

De asemenea, a realizat o serie de investigații privind corupția din Federația Rusă, pentru anchetele sale fiind interzisă și în această țară.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Jurnalista Natalia Morari va ataca în justiție interdicția de a intra în Rusia

Crin Antonescu: Nu m-am lămurit de ce lui Călin Georgescu i-a fost interzis să candideze de două ori

Sondaj CURS: 63% dintre români cred că nivelul lor de trai va scădea în 2026. Călin Georgescu, primul loc la încredere

Recomandarea video

Citește și

MARIUS TUCĂ SHOW Valentin Stan: La Iași, covorul roșu a fost eliminat din protocolul lui Nicușor Dan
08:00
Valentin Stan: La Iași, covorul roșu a fost eliminat din protocolul lui Nicușor Dan
ECONOMIE Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani
07:35
Câți lei costă lunar să crești un copil în 2026, în funcție de vârsta lui: de la 1 an la 18 ani
ACTUALITATE 28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger
07:15
28 Ianuarie, calendarul zilei: Alan Alda împlinește 90 de ani. Răzvan Ciobanu ar fi împlinit 50 de ani. Are loc catastrofa navetei spațiale Challenger
ACTUALITATE Valentin Stan: Televiziunile au explicat că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan erau suveraniști, susținători Georgescu, Simion sau Șoșoacă
06:01
Valentin Stan: Televiziunile au explicat că cei care l-au huiduit pe Nicușor Dan erau suveraniști, susținători Georgescu, Simion sau Șoșoacă
ACCIDENT Coșmar. Un pompier din Brașov și-a descarcerat propria copilă fără suflare
23:38
Coșmar. Un pompier din Brașov și-a descarcerat propria copilă fără suflare
Mediafax
Politico: Un lider european, îngrijorat de „starea psihologică” a lui Trump după întâlnirea de la Mar-a-Lago
Digi24
O doctoriță a tratat sute de paciente cu cancer la sân, apoi s-a îmbolnăvit și ea. Acum dezvăluie 4 obiceiuri care scad riscurile
Cancan.ro
Cine este mama lui Alin Mario, tânărul ucis în Cenei de un minor. Cum au făcut avere Octavia Berinde și fostul soț
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Tentativă de lovitură de stat militară dejucată de Xi Jinping la Beijing?
Mediafax
Cât valorează Khaby Lame, cel mai urmărit om de pe TikTok
Click
Cum semnalizezi corect în sensul giratoriu dacă mergi înainte. Regula pe care toți șoferii trebuie să o respecte
Digi24
Tragedie pentru echipa lui Răzvan Lucescu. Cine erau victimele din accidentul cu șapte morți din accidentul produs în Timiș
Cancan.ro
BREAKING | Ucigașul de 13 ani al lui Mario Berinde a plecat din spitalul de psihiatrie. Unde s-ar afla acum
Ce se întâmplă doctore
Cum își menține Mădălina Ghenea forma fizică impecabilă: „Nu negociez”! Regula de aur pe care nu o încalcă niciodată
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
De ce tancul Abrams e un risc pentru România: Insulă „într-o mare diesel”
Descopera.ro
Tehnologia cu care rușii ar putea ajunge pe Marte înaintea americanilor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Prezervative cu motive tradiționale românesti, aveţi?
Descopera.ro
ONG-ul care lansează cursuri de nutriție pentru pacienții oncologici
ȘTIINȚĂ Descoperire geologică rară. Un nou mineral a fost recunoscut de comunitatea științifică internațională
08:10
Descoperire geologică rară. Un nou mineral a fost recunoscut de comunitatea științifică internațională
EXCLUSIV Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire”
07:00
Juriști marcanți avertizează că Ilie Bolojan a ajuns să fie încurcat chiar de democrație. Premierul folosește excesiv procedura angajării răspunderii pe reformele controversate: “Riscăm să ne transformăm în Marea Adunare Națională, a lui Ceaușescu, în care doar să ratificăm ceea ce Guvernul a decis înainte”/”Controlul parlamentar lipsește cu desăvârșire”
ACTUALITATE Valentin Stan: Dacă nu se respectă drepturile omului, s-ar putea să pierzi integritatea statelor
06:30
Valentin Stan: Dacă nu se respectă drepturile omului, s-ar putea să pierzi integritatea statelor
EXCLUSIV Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu
05:00
Directorul ANP care a semnat permisia lui Ataș, cercetat de DNA după ce ar fi favorizat un deținut VIP. Condamnatul a muncit pentru Adriean Videanu
MESAJ Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului după moartea celor șapte tineri greci: „Gândurile noastre se îndreaptă către cei afectați de tragedie”
23:30
Ilie Bolojan, condoleanțe în numele Guvernului după moartea celor șapte tineri greci: „Gândurile noastre se îndreaptă către cei afectați de tragedie”
VIDEO Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii
23:29
Un primar din Filipine a supraviețuit celei de-a treia tentative de asasinat. „Nu mă așteptam la o armă așa mare”. Ce arme au folosit asasinii

Cele mai noi

Trimite acest link pe