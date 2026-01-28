Natalia Morari, jurnalistă din Republica Moldova, interzisă în România timp de 5 ani, după ce i-a luat un interviu lui Călin Georgescu

„Amenințare pentru securitatea națională”, aici a fost încadrată Natalia Morari, cunoscută jurnalistă din Republica Moldova care a primit o interdicție pe o perioadă de 5 ani de a mai intra în România. Ea l-a intervievat pe Călin Georgescu, iar la Chișinău a devenit „dușmanul” numărul 1 din presă al Maiei Sandu.

Într-o postare pe social media, Morari anunță că, recent, nu i s-a permit să intre în România, autoritățile de frontieră comunicându-i că în cazul său este în vigoare o interdicție de acces pe teritoriul țării noastre valabilă pentru o perioadă de 5 ani.

„Am interdicție pe 5 ani, până pe 06.07.2030”

Din informațiile pe care susține că le-a primit chiar de la polițiștii de frontieră, Natalia Morari arată că măsura interzicerii sale ar avea la bază existența unui cod specific aplicat pe dosarul său, care indică un potențial risc pentru securitatea națională.

Morari a devenit cunoscută în România după ce i-a luart un interviu lui Călin Georgescu, învingător în turul 1 al alegerilor prezidențiale din 2024 și ulterior scos din cursa electorală și interzis de autoritățile de la București. La Chișinău, ea s-a remarcat prin dezvăluirile și atacurile făcute la adresa Maiei Sandu, președintele țării.

„Mi-au spus bună ziua și la revedere. Ca să fim corecți, mi-au dat documentul oficial. Măcar pot să mă judec cu statul român, pentru că până acum nu aveam nimic oficial. Am interdicție pe cinci ani, până pe 06.07.2030, anul în care ar trebui să fim parte a UE.

Grănicerii români au fost foarte politicoși, m-au întrebat dacă am stat mai mulți ani în vreun stat european, în zona Schengen, dar apoi mi-au spus că la mine se aplică așa-zisa literă H. Asta înseamnă amenințare pentru securitatea națională. A doua oară în viața mea: o dată rușii și o dată românii. Este foarte trist că acolo unde eu credeam că există lege, spre deosebire de Rusia, despre care Maia Sandu permanent vorbește, se întâmplă lucruri la fel…”, a scris Morari pe rețelele sociale.

Interzisă pentru interviul luat lui Georgescu?

Jurnalista din Republica Moldova dă de înțeles că autoritățile române i-au interzis să mai intre în țară deoarece a stat de vorbă cu Georgescu și i-a luat un interviu, oferindu-i fostului câștigător al alegerilor prezidențiale șansa să vorbească liber.

„Eu nimic nu am făcut, am pus doar niște întrebări unui eventual posibil președinte. Pentru mine era interesant cine era persoana aceea care, fără ca noi să o cunoaștem, în primul tur câștigă detașat. Și mă bucur că am avut posibilitatea să fac acel interviu”, a adăugat Morari.

Natalia Morari este o fostă jurnalistă de la Publika TV, canal din Republica Moldova. Ea a fondat postul TV8, iar de-a lungul ultimilor ani s-a consacrat ca un critic aprig al regimului Maiei Sandu. S-a implicat în protestele declanșate în aprilie 2009 la Chișinău, denumite „Revoluția Twitter”.

De asemenea, a realizat o serie de investigații privind corupția din Federația Rusă, pentru anchetele sale fiind interzisă și în această țară.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Jurnalista Natalia Morari va ataca în justiție interdicția de a intra în Rusia

Crin Antonescu: Nu m-am lămurit de ce lui Călin Georgescu i-a fost interzis să candideze de două ori

Sondaj CURS: 63% dintre români cred că nivelul lor de trai va scădea în 2026. Călin Georgescu, primul loc la încredere