Valentin Stan: Tratatul de pace dintre Ucraina și Rusia va fi semnat de Zelenski

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a explicat posibilele formule juridice prin care ar putea fi semnat tratatul dintre Ucraina și Rusia. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: S-ar putea să fie o formulă juridică, apropo de tratat

Stan a discutat despre modelul folosit la unificarea Germaniei, unde tratatul a fost semnat atât de cele două Germanii, cât și de patru mari puteri garante. Un mecanism similar ar putea fi folosit și în negocierile actuale.

Marius Tucă: Acest tratat va fi semnat de Zelenski, nu? Valentin Stan: Da. Marius Tucă: Nu mai există riscul acelui dans, acelui balet mecanic pe care l-a făcut Zelenski de-a lungul timpului. Valentin Stan: Să-ți mai spun ceva. S-ar putea să fie o formulă juridică, apropo de tratat. Nu știu asta. Depinde cum vor hotărî pe negocirile cu rușii, de tipul tratatului 2 plus 4, care se referă la modul în care și-au reglementat relațiile cele două Germanii după retragerea Uniunii Sovietice de acolo și după prăbușirea zidului Berlinului, ceea ce a dus, practic, la unificare. 2 plus 4 a însemnat ce? Cele două Germanii, dar și puterile garante. La vremea respectivă era Uniunea Sovietică, SUA, Franța și Marea Britanie. Nu este exlus să fie ceva de tipul ăsta și aici.

S-ar putea să apară și America garant

Analistul explică faptul că tratatul ar putea include și SUA într-un rol oficial, nu doar informal. De asemenea, spune că este posibil ca una sau două țări europene să fie adăugate simbolic.