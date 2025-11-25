Valentin Stan: Europenii au dinamitat din primele rânduri negocierile cu Rusia. NATO nu are ce căuta în planul de PACE

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre diferențele dintre planul de pace propus de Trump și cel propus de europeni. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre diferențele dintre planul de pace propus de Trump și cel propus de europeni. Acesta a început prin a prezenta cele două planuri de pace. Istoricul susține că europenii au scos un plan împotriva celui prezentat de Trump. Primul punct analizat de acesta este suveranitatea Ucrainei. Analistul susține că europenii cer suveranitatea Ucrainei în integralitatea teritorială a acesteia.

Dragii mei, acuma o să vă prezint o analiză a planului de pace. E unică pe Terra. Nu o mai găsiți nicăieri decât la Marius Tucă. Între timp, mă verificați, vedeți unde mai găsiți așa ceva. Spuneam că e un dezastru diplomatic pentru Europa. Luăm ABC News, care a prezentat planul lui Trump în 28 de puncte. Europenii au șmenozit în paralel cu negocierile ruso-americane pentru că știau de ele. Au șmenozit și ei un plan. Când a apărut planul în 28 de puncte al lui Trump, au încercat să contra-pună fiecărui punct din planul lui Trump un rahat de-a lor. Facem acum o analiză pe chestia asta. Ca toată lumea să vadă exact cu ce a venit Trump, că altminteri aveți fel de fel de la rahaturi de la stația A3 și alte televiziuni de 2 lei. Nu că alții de prin alte părți ar fi mai buni. Deci luăm de pe ABC News punctele lui Trump și de pe Reuters punctele Europei. Ești ok cu asta? Aici sunt primele patru puncte din planul lui Trump. Și aici contra punctele Europei. Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată. Ce înseamnă că suveranitatea Ucrainei va fi confirmată? Dragii mei, după ce se termină toată această reglementare, ce rămâne din Ucraina e asigurată. Deci nu ne amestecăm în treburile interne ale Ucrainei. Deci fii atent care șmecheria de text aici, la Trump. Suveranitatea Ucrainei va fi confirmată? Spune deci, după ce rezolvăm prin negocieri schema, inclusiv teritorială, aranjamentele care punctează noua funcție teritorial-administrativă a unui stat care rezultă dintr-un război teribil, suveranitatea aia ce facem? O recunoaștem! Nuanța de aici, va fi reconfirmat. Adică ce? Tot Ucraina aia, asta înseamnă reconfirmat. Adică războiul merge mai departe. Dar aici e numai o nuanță. Ei s-au uitat aici unde scrie confirmată. Care e problema? Nuanța este asta. Confirmată înseamnă ce? Eu te garantez, acum ești suveran cu ce ai rămas. Reconfirma ce înseamnă? Te reconfirmi la ce erai. Păi de ce au băgat NATO? Pentru că din punctul de vedere al Rusiei, NATO nu are ce căuta în Ucraina. Bagi NATO într-un acord de neagresiune, le-ai spus rușilor război. Deci dinamitarea planului Trump o vezi aici, din prima. Ce spune? Rusia, Ucraina și Europa. Europa nu există ca entitate. E clar că se referă la țări europene importante, care pot fi prinse într-o schemă de asigurare a suveranității, integrității teritoriale, a garanțiilor de securitate.