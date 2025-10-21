Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Ucraina are nevoie de 2 miliarde de euro pe ZI, nu pe trimestru

Andrei Rosz
21 oct. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre necesitățile bugetare ale UcraineiUrmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Ce este această minciună împuțită? Secretarul general, după discuție, nu face public ce nu vrea statul care livrează să se facă public. De ce a spus asta? Pentru că asta este legea lor. Legea lor nu este lege. Legea lor este minciună, este propagandă, este inducere în eroare.

Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre necesitățile bugetare ale Ucrainei. Trump a anunțat că nu mai dă niciun ban Ucrainei, așa că europenii au realizat o strângere colectivă de fonduri. 8 țări UE, integrate în NATO, au reușit să strângă 2 miliarde de euro. Istoricul susține că alte 10 state se adaugă acestei inițiative, printre care și România.

Știi ce a spus Trump că de acum încolo nu mai dau americanii niciun sfanț să cumpere NATO arme și să le dea ucrainienilor. Deci Trump a aranjat ca europenii să cumpere pe banii lor ceea ce până acum americanii dădeau Ucrainei. Asta este lista de solicitări prioritare pentru Ucraina. Și să vezi, au strâns, au pus ei mână de la mână, au luat pe datorie și vreo 8 țărișoare din NATO, au făcut 2 miliarde de dolari. Păi nu, că le trebuie mai mult. Și au mai zis vreo 10 că se bagă și ei. Printre ăia 10 știi cine e? Păi, fratele tău, România. Numai că iată ce se întâmplă, din nou. Pentru că bătaia de joc față de români, jaful față de români… Pentru ca aceste slugi ale unor interese străine, că de-aia fac legi care să te poată trimite în război… Da, aceste slugi continuă să-ți bage mâna în buzunar fără să-ți spună, fără să mintă infecțios în fața camerelor de luat vederi cum că asta nu e treaba lor, să vă spună ce au furat ei din buzunarul tău ca să dea Ucrainei. Ei, autoritățile naționale ale Statului Român. Pentru că această donație pentru Ucraina trebuie făcută public în baza tuturor legilor, de autoritățile naționale, nu de secretarul general NATO. Ăla nu vorbește despre ele, e o afacere națională. Ce este această minciună împuțită? Secretarul general, după discuție, nu face public ce nu vrea statul care livrează să se facă public. De ce a spus asta? Pentru că asta este legea lor. Legea lor nu este lege. Legea lor este minciună, este propagandă, este inducere în eroare. Asta a fost tot timpul de când Biden însuși a lansat această mizerie instituțională care a prosperat, dând iluzia că statul ucrainean va învinge Rusia. Ia uite tu cine a participat la prima ghidușie: Belgia, Canada, Danemarca, Germania, Letonia, Țările de Jos, Norvegia, Suedia. Ăștia opt au strâns 1,9 miliarde de euro. Păi știi că în povestea asta francezii și britanicii nu au livrat nimic? Ăia 8 au strâns două miliarde. Știi ce nevoie are Ucraina? Au nevoie de 2 miliarde pe zi, nu pe trimestru.

