Luis Lazarus s-a dus cu ciobanii în Parlamentul European. ”Am venit să le rezolvăm problemele, altfel, cine să le rezolve?”

Luis Lazarus a mers, alături de un grup de ciobani, în Parlamentul European, asta după ce, în urmă cu câteva zile, europarlamentarul s-a prezentat la Bruxelles alătui de un grup de 100 de persoane, pentru a-și susține poziția privind protejarea producției alimentare tradiționale.

”Am venit în Parlamentul European împreună cu ciobanii, să le rezolvam problemele. Altfel, cine să le rezolve ? Forță”, au fost cuvintele rostite de Luis Lazarus, în videoclipul postat pe Facebok.

Ciobani, profesori și studenți, prezenți la Bruxelles într-un demers inițiat de Luis Lazarus

După vizita de la Bruxelles, acesta a declarat că există îngrijorări în privința trecerii la consumul de carne artificială și produse pe bază de insecte, fapt pe are Lazarus susține că l-a avertizat în repetate rânduri. Grupul europarlamentarului spune că își dorește „dreptate pentru România” și urmează să prezinte oficialilor europeni poziția lor în ceea ce privește protejarea producției alimentare tradiționale.

”Am adus aici la Bruxelles o sută de oameni, nici mai mult, nici mai puțin. Profesori, ingineri, studenți și, bineînțeles, împreună cu noi sunt bravii noștri ciobani, chiar doctori, antreprenori chiar. Vrem să facem dreptate pentru România. Mâine o să mergem la Parlament, o să vizităm Parlamentul, o să solicităm o serie de audiențe.

Importantă este această chestiune care ține de siguranța alimentară în viitor a României, pentru că se încearcă ceea ce noi am vorbit de foarte mult timp, anume să se treacă pe carne artificială și pe insecte.”, a declarat europarlamentarul în centrul Grand Place din Bruxelles.