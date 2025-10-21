În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cele mai recente declarații ale lui Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Valentin Stan: Îi spune așa, mă întâlnesc cu Orban. Cine e Orban? Dușmanul lui Zelenski. Mă întâlnesc cu Orban și eu îl plac. El îl place, adică Putin. Adică ne întâlnim noi, ăștia cărora ne place de Orban, ca să hotărâm soarta ta.

