În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a vorbit despre cele mai recente declarații ale lui Donald Trump. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Valentin Stan a vorbit despre cele mai recente declarații ale lui Donald Trump. Istoricul începe prin a spune că doar analfabeții pot crede că cineva poate interfera între Trump și Putin. Acesta continuă prin a spune că Trump îl place pe Orban. Analistul menționează că această declarație publică este una împotriva lui Zelenski.
Numai niște analfabeți funcțional exact au putut să creadă că se poate trece peste binomul Trump-Putin și țările lor încă să mai plutească. Kelemen Hunor a ieșit public să spună că România nu are politică externă, că e dezastru. Dar el l-a susținut Naumescu, îl voia consilier la Crin Antonescu, iar Naumescu este acum consilier la Nicușor Dan. L-ai văzut pe Trump vorbind despre Orban în Egipt? Fii atent ce îi spune în față lui Zelenski la Casa Albă. Nu îți poți imagina. Fraierii care se uită nu înțeleg. Multă lume zice că Trump este imprevizibil. Poftim? Mandatul ăsta este măiestrie, ce poate să facă. Îi spune lui Zelenski în față, anunțându-l că se întâlnește la Budapesta cu Putin. Îi spune așa, mă întâlnesc cu Orban. Cine e Orban? Dușmanul lui Zelenski. Mă întâlnesc cu Orban și eu îl plac. El îl place, adică Putin. Adică ne întâlnim noi, ăștia cărora ne place de Orban, ca să hotărâm soarta ta. Îi spune în față lui Zelenski, mă, prostule, tu nu te mai califici să te întâlnești cu Putin. El n-a înțeles. Zelenski nici acum nu a înțeles. Sunt ore de când tot spune că merge și el la Budapesta. Tu nu mai ajungi nicăieri, mă, prostule. De azi încolo mă întâlnesc eu cu Putin și rezolv și îți spun ce să faci. Tu nu mai poți să te întâlnești cu Putin, fiindcă ai fost prost. Ai vrut cu Macron, marș cu Macron. Îi zice așa. Bă, voi doi nu prea vă înțelegeți, așa că o să fie întâlniri în trei, dar separat. Adică ce înseamnă separat? Eu mă întâlnesc cu el și după aceea, îți spun ție, că ești mai prost, ce să faci. Uite-te tu aici, că i-o spune în față. Îi zice, micuțule am o veste pentru tine, tu vrei rachete ca să continui războiul… Nu, s-a terminat războiul!