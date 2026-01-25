Victor Ponta: „Am spus de la început că politica lui Trump o să fie diferită. Nu folosește diplomații, ci oamenii de afaceri”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a explicat de ce politica externă a lui Donald Trump nu mai funcționează pe canalele clasice și de ce România a rămas, în opinia sa, „într-un film care s-a terminat”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Trump face politică externă pe rețelele sociale”

Ponta spune că a avertizat încă din decembrie 2024 că Donald Trump nu va mai face politică externă în sensul clasic. El afirmă că Trump comunică direct, prin rețele sociale, iar mesajele publice sunt urmate de acțiuni concrete. Exemplul invocat este Venezuela, unde Trump a transmis un avertisment direct și apoi a acționat.

„Deci, atunci în decembrie și după decembrie 2024 am vorbit cu tine, am fost și la domnul Cristoiu la o emisiune și am zis: domne, nu va mai face politică externă cum știam noi Donald Trump. O va face postând pe rețele sociale și vezi că ce scrie acolo o să și facă. I-a zis lui Maduro: stai așa că vin eu la tine și a venit. O va face prin relații personale și relația lui personală foarte bună cu Victor Orbán, cu Bibi Netanyahu, cu Giorgia Meloni, cu președintele Finlandei, cu Nawrocki, cu polonezul. E la fel de important ca tot Ministerul de Externe din Ungaria, Polonia sau Finlanda.”, spune Victor Ponta.

România, „dintr-un film care s-a terminat”

Ponta susține că România nu a înțeles această schimbare. El afirmă că diplomația clasică, bazată exclusiv pe diplomați de carieră, nu mai este suficientă în relația cu administrația Trump. De aceea, Trump trimite emisari politici sau oameni de afaceri, nu ambasadori de carieră.