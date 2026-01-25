Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Am spus de la început că politica lui Trump o să fie diferită. Nu folosește diplomații, ci oamenii de afaceri”

Victor Ponta: „Am spus de la început că politica lui Trump o să fie diferită. Nu folosește diplomații, ci oamenii de afaceri”

Alexandra Anton Marinescu
25 ian. 2026, 10:30, Marius Tucă Show
Victor Ponta: „Am spus de la început că politica lui Trump o să fie diferită. Nu folosește diplomații, ci oamenii de afaceri”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Victor Ponta, politician român, fost prim-ministru, a explicat de ce politica externă a lui Donald Trump nu mai funcționează pe canalele clasice și de ce România a rămas, în opinia sa, „într-un film care s-a terminat”. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Trump face politică externă pe rețelele sociale”

Ponta spune că a avertizat încă din decembrie 2024 că Donald Trump nu va mai face politică externă în sensul clasic. El afirmă că Trump comunică direct, prin rețele sociale, iar mesajele publice sunt urmate de acțiuni concrete. Exemplul invocat este Venezuela, unde Trump a transmis un avertisment direct și apoi a acționat.

„Deci, atunci în decembrie și după decembrie 2024 am vorbit cu tine, am fost și la domnul Cristoiu la o emisiune și am zis: domne, nu va mai face politică externă cum știam noi Donald Trump. O va face postând pe rețele sociale și vezi că ce scrie acolo o să și facă. I-a zis lui Maduro: stai așa că vin eu la tine și a venit. O va face prin relații personale și relația lui personală foarte bună cu Victor Orbán, cu Bibi Netanyahu, cu Giorgia Meloni, cu președintele Finlandei, cu Nawrocki, cu polonezul. E la fel de important ca tot Ministerul de Externe din Ungaria, Polonia sau Finlanda.”, spune Victor Ponta.

România, „dintr-un film care s-a terminat”

Ponta susține că România nu a înțeles această schimbare. El afirmă că diplomația clasică, bazată exclusiv pe diplomați de carieră, nu mai este suficientă în relația cu administrația Trump. De aceea, Trump trimite emisari politici sau oameni de afaceri, nu ambasadori de carieră.

„O va face prin oameni de afaceri care nu sunt diplomați de carieră, pentru că diplomații de carieră au un anumit tip. Eu îi respect foarte mult, dar ei sunt o anumită școală. Uitați-vă cine merge la Moscova mâine. Și eu am spus: cum vrem? Vrem să avem relații cu America sau nu? După 13 luni, concluzia mea este că nu. Domnule, noi suntem cu ambasadorul trimis de Iohannis la Biden, la Washington. Înțelegeți? Că suntem din alt film, dintr-un film care s-a terminat. Nu mai e nici Iohannis, nici Biden. Și noi avem același ambasador. N-avem pe nimeni care să meargă să vorbească cu cei din jur.”, afirmă politicianul.

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Trebuia să fim primii care semnează pentru Consiliul pentru Pace, ne lăudăm de atâția ani că suntem parteneri cu America”
10:00
Ion Cristoiu: „Trebuia să fim primii care semnează pentru Consiliul pentru Pace, ne lăudăm de atâția ani că suntem parteneri cu America”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Inițiativa lui Trump a fost un test mondial uriaș – a întrebat practic cine este cu mine și cine este împotriva mea”
09:30
Victor Ponta: „Inițiativa lui Trump a fost un test mondial uriaș – a întrebat practic cine este cu mine și cine este împotriva mea”
VIDEO Valentin Stan: Războiul din Ucraina nu are nicio legătură cu documentul care conține invitația transmisă de Trump
09:00
Valentin Stan: Războiul din Ucraina nu are nicio legătură cu documentul care conține invitația transmisă de Trump
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Singura soluție pentru viitor este o uniune a statelor europene, nu Uniunea Europeană”
08:30
Ion Cristoiu: „Singura soluție pentru viitor este o uniune a statelor europene, nu Uniunea Europeană”
MARIUS TUCĂ SHOW Adrian Năstase: „România a intrat într-o serie de crize, iar elitele intelectuale și politice nu mai sunt în stare să ofere siguranță și soluții”
08:00
Adrian Năstase: „România a intrat într-o serie de crize, iar elitele intelectuale și politice nu mai sunt în stare să ofere siguranță și soluții”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „NATO a fost o alianță unică în istorie și trebuia să se încheie în anii 1990”
07:30
Ion Cristoiu: „NATO a fost o alianță unică în istorie și trebuia să se încheie în anii 1990”
Mediafax
Un an de la furtul Coifului dacic. Detectiv de artă: „Coiful de la Coțofenești va fi returnat”
Digi24
Oana Gheorghiu: Sunt domenii în care statul nu are ce să caute. Cine spune că pot fi reformate companiile într-un an, minte
Cancan.ro
Vine gerul arctic în februarie. Fenomenul meteorologic care schimbă prognoza
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, ce imagini! A ales o fustiță extrem de provocatoare
Adevarul
Cine este Alex Pretti, bărbatul de 37 de ani împușcat în timpul protestelor din Minneapolis împotriva agenților ICE
Mediafax
Supraviețuirea, cu orice preț. Cât a plătit Ucraina pentru a opri un atac aerian rusesc
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Moda celor două prenume la români. Care sunt cele mai populare sau rare și de ce ar trebui să ținem cont: „Să fie ușor de purtat”
Cancan.ro
Imaginile durerii cu tatăl lui Mario Berinde, adus din penitenciar sub escortă la înmormântarea fiului
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
De ce hibridele sunt mai fiabile decât mașinile normale? Explicația unui mecanic
Descopera.ro
Un fizician a găsit locul din Univers unde trăiește Dumnezeu
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Cea mai veche artă rupestră din lume, descoperită într-o peșteră din Indonezia
UPDATE Percheziții în satul unde a fost ucis Mario, după ce s-a stabilit că suspectul principal, un minor de 13 ani, era drogat. Doi tineri, reținuți
10:40
Percheziții în satul unde a fost ucis Mario, după ce s-a stabilit că suspectul principal, un minor de 13 ani, era drogat. Doi tineri, reținuți
ANCHETĂ Val de spargeri în Timișoara: locuința lui Marilen Pirtea, consilierul lui Bolojan, a fost spartă
10:34
Val de spargeri în Timișoara: locuința lui Marilen Pirtea, consilierul lui Bolojan, a fost spartă
AUTO Alex Șeremet, la „Podcast cu Prioritate” #90 by ProMotor: despre mașini cu poveste, colecția lui Ion Țiriac și România la Dakar 2026
10:31
Alex Șeremet, la „Podcast cu Prioritate” #90 by ProMotor: despre mașini cu poveste, colecția lui Ion Țiriac și România la Dakar 2026
FLASH NEWS Sondaj Avangarde: 44% dintre români spun că țara noastră trebuie să adere la Consiliul pentru Pace al lui Trump
10:14
Sondaj Avangarde: 44% dintre români spun că țara noastră trebuie să adere la Consiliul pentru Pace al lui Trump
SPORT Canotoarele noastre, timp și pentru altceva! Au apelat la un tratament de rehidratare a pielii: „Suntem precum niște prințese”
10:00
Canotoarele noastre, timp și pentru altceva! Au apelat la un tratament de rehidratare a pielii: „Suntem precum niște prințese”
ANALIZA de 10 Tulburarea polară și drumul spre anexarea Groenlandei, mare miză a lui Trump. „Este înspăimântat că va fi depășit și înfrânt în Arctica”
10:00
Tulburarea polară și drumul spre anexarea Groenlandei, mare miză a lui Trump. „Este înspăimântat că va fi depășit și înfrânt în Arctica”

Cele mai noi

Trimite acest link pe