Victor Ponta: „Bolojan a intrat în tunelul omului care vrea să se SACRIFICE pentru un viitor mai bun”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre guvernarea lui Ilie Bolojan. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre guvernarea lui Ilie Bolojan. Politicianul a început prin a spune că nu se mai poate reduce ceva din banii oamenilor. Acesta a continuat menționând că nu vede o ieșire din situația actuală. „Se va merge și mai jos”, a mai spus acesta. Ponta susține că Guvernul trebuie să își schimbe gândirea economică. Acesta susține și că nu crede că se va întâmpla acest lucru din cauza sindromului de sacrificiu al lui Bolojan.

„Ce să mai reduci? Că, mă rog, n-au redus nimic, de fapt. Nu există în acest moment o ieșire din această situație. Se va merge mai jos. Ce veste bună să îți dau? Sper să bată FCSB-ul… Nu, lucrurile nu se schimbă. Știu că se uită la mine, dar eu nu pot să îi mint pe oameni. Nu pot să îi mint. Nu pot să le spun oamenilor, pentru că nu sunt eu cel care trebuie să spună. Trebuie să schimbi total gândirea economică a Guvernului. Dar sincer, nu cred. Eu cred că domnul Bolojan a intrat în tunelul ăsta în care… E tunelul omului neînțeles, care se sacrifică și face. Știi, eu îi spun altfel, cel care trece baba strada, deși baba n-a vrut să treacă strada. Domnule, eu mă sacrific acuma. Cine mă înjură, domnule? Că propaganda nu-l înjură. Mă înjură ăia răi, domnule, sunt răi dacă mă înjură. Nu, domnule Bolojan, nu noi suntem ăia răi. Chiar vrem să încercăm să-ți spunem că e ceva ce nu e în regulă.”, a explicat politicianul.