Victor Ponta: „Dacă eram susținut de PSD, eram președinte al României. Lansez un PROGRAM politic – România pe primul loc”

Andrei Rosz
22 oct. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre programul politic la care a lucrat în ultima perioadă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Eu am sperat, și sper în continuare, că la un moment dat, totuși, partidul din care provin o să zic că bă, hai să rupem lanțurile, hai să ne ocupăm de oameni. Nu vreau neapărat să mă întorc în PSD…

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre programul politic la care a lucrat în ultima perioadă. Acesta își propune să inițieze „România pe primul loc”. Această mișcare politică este una în care oameni preocupați de zona economică și administrativă a statului să se poată exprima. Ironic, acesta a menționat că după 7 noiembrie va lansa proiectul. Acesta a adăugat că data de 7 noiembrie este legată de Revoluția Bolșevică. Legat de PSD, politicianul spune că speră ca social democrații să redevină interesați de binele oamenilor. Ponta afirmă și că dacă ar fi fost susținut de PSD, ar fi ieșit Președintele României.

„Am lucrat și lansez o platformă politică, România pe primul loc, pe care vreau să o considerăm o chestie nu neapărat de partid politic, o mișcare politică, o mișcare în care niște oameni care au de zis niște lucruri în zona economică și de administrare a statului. Nu o să ne ocupăm de toate. Cu siguranță atunci când se vor apropia alegerile… După 7 noiembrie. Revoluția Bolșevică a fost în 7 noiembrie. Eu am sperat, și sper în continuare, că la un moment dat, totuși, partidul din care provin o să zic că bă, hai să rupem lanțurile, hai să ne ocupăm de oameni. Nu vreau neapărat să mă întorc în PSD, că nu trebuie eu să salvez PSD-ul. Vreau să am o relație mai mult decât normală. Eu trăiesc cu impresia, poate fi o iluzie sau poate nu, rămâne fiecare punctul lui de vedere, că dacă PSD, anul ăsta, mă susținea, eram ales președinte al României. Este o chestie apropo de viitor. Este legată de faptul că am pierdut și eu, au pierdut și ei…”, a explicat politicianul.

