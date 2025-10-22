Victor Ponta: „Dacă eram susținut de PSD, eram președinte al României. Lansez un PROGRAM politic – România pe primul loc”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre programul politic la care a lucrat în ultima perioadă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Eu am sperat, și sper în continuare, că la un moment dat, totuși, partidul din care provin o să zic că bă, hai să rupem lanțurile, hai să ne ocupăm de oameni. Nu vreau neapărat să mă întorc în PSD…”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre programul politic la care a lucrat în ultima perioadă. Acesta își propune să inițieze „România pe primul loc”. Această mișcare politică este una în care oameni preocupați de zona economică și administrativă a statului să se poată exprima. Ironic, acesta a menționat că după 7 noiembrie va lansa proiectul. Acesta a adăugat că data de 7 noiembrie este legată de Revoluția Bolșevică. Legat de PSD, politicianul spune că speră ca social democrații să redevină interesați de binele oamenilor. Ponta afirmă și că dacă ar fi fost susținut de PSD, ar fi ieșit Președintele României.