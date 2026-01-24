Victor Ponta: „Donald Trump are meritul de a arunca în aer ipocrizia în care trăim după pandemie”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta a vorbit despre intențiile lui Donald Trump privind anexarea Groenlandei și reacția liderilor europeni cu privire la aceste declarații. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Victor Ponta susține că politicienii români care ar fi fost de acord în trecut cu diverse abuzuri înfăptuite în justiția românească, acum, cu ipocrizie, sugerează el, critică acțiunile lui Donald Trump privind Groenlanda.

„Toți moraliștii ăștia, care altfel erau de acord cu dosarele lui Kövesi și cu abuzurile, cu tot: „Nu e corect ce face Trump în Groenlanda”. N-ar vrea să justificăm acum, că fiecare are argumentarea lui. Vreau să spunem un singur lucru, Donald Trump are meritul de a fi aruncat în aer ipocrizia în care trăim după pandemie. Numai minciuni de la liderii lumii.”

Victor Ponta: „NATO nu există fără America”

De asemenea, acesta amintește discursul premierului Canadei care spune că, deși s-a poziționat împotriva politicilor lui Donald Trump, aduce aminte un aspect important în discursul său, NATO nu există fără America.