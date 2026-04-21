Victor Ponta: „După anularea alegerilor, s-a mai distrus o dată democrația prin punerea unui premier din al treilea partid, iar cele mai importante ministere au fost date celui de-al patrulea partid”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show", Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a explicat cum după anularea alegerilor, s-a mai distrus o dată democrația prin punerea în funcție a unui premier din al treilea partid ales.

Victor Ponta: „Mă rog eu sunt exclus din partid, da, mi-am permis să le spun: N-aveți ce căuta la guvernare. Ce înseamnă? Am fost la guvernare și ]n opoziție și la guvernare. N-ai prim-ministru, nu ai ministru de finanțe, nu ai miniștri din CSAT.”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a explicat cum după anularea alegerilor, s-a mai distrus o dată democrația prin punerea în funcție a unui premier din al treilea partid. Acesta susține că cele mai importante ministere au plecat la al patrulea partid, USR. Politicianul afirmă că era imposibil ca prin această numire antidemocratică lucrurile să iasă bine.