Victor Ponta: „Economiile românilor sunt scoase din țară, nu vom reduce deficitul”

În ediția din 7 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a criticat dur actuala guvernare, acuzând-o că aplică o „japcă pe față” asupra economiei românești și asupra banilor adunați cu greu de populație în ultimii ani. Ponta susține că, în ciuda măsurilor fiscale dure luate în 2025, deficitul bugetar continuă să crească accelerat, fără nicio perspectivă de redresare reală.

„Este o japcă pe față, dar trebuie să înțelegi unde se duc banii, pentru că va fi mai rău, nu va fi mai bine, nu se reduce deficitul. Pe primele șase luni avem deficit și mai mare. Pe anul acesta vom avea deficit mai mare decât pe anul trecut”, a declarat Ponta.

Potrivit fostului prim-ministru, banii colectați în plus prin taxe și împrumuturi nu ajung nici în investiții, nici în dezvoltare, ci pleacă pe două căi toxice: importuri și dobânzi.

„Banii se duc în două direcții – ori în mod direct la produsele pe care le cumpărăm pentru că am omorât producătorul intern și atunci nu mai poți să cumperi nimic produs în România; al doilea lucru, se duc la dobânzile uriașe.”

Victor Ponta a avertizat că, deși România s-a angajat la un obiectiv european de reducere a deficitului bugetar la 3% din PIB, dobânzile la care ne împrumutăm sunt deja peste această valoare. În opinia sa, povestea cu retrogradarea țării la categoria „junk” este doar o tactică de manipulare.

„Teoretic, pe criterii europene, trebuie să ajungem la deficit 3% din PIB. Numai dobânzile sunt peste 3%. La anul vor fi 4%, 5%. Povestea asta că ne bagă la junk și nu ne mai împrumută e o vrăjeală, pentru că numai nouă ne pot da banii cu dobândă 8%.”

Ponta a subliniat că populația este cea care suportă consecințele reale ale politicilor economice actuale. Tot ceea ce românii au reușit să pună deoparte în ultimul deceniu, spune el, este acum absorbit rapid de aceste mecanisme economice dezechilibrate.

„Tot ce se va întâmpla în această perioadă – ce au strâns românii din 2014, 2015, 2016, 2017, au mai pus și ei deoparte, li se ia. E simplu, ce au strâns românii în ăștia 10 ani se trece în afara țării pe aceste două canale.”