Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „Economiile românilor sunt scoase din țară, nu vom reduce deficitul”

Victor Ponta: „Economiile românilor sunt scoase din țară, nu vom reduce deficitul”

Cătălin Costache
07 aug. 2025, 22:32, Emisiuni
Victor Ponta: „Economiile românilor sunt scoase din țară, nu vom reduce deficitul”

În ediția din 7 august 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, fostul premier Victor Ponta a criticat dur actuala guvernare, acuzând-o că aplică o „japcă pe față” asupra economiei românești și asupra banilor adunați cu greu de populație în ultimii ani. Ponta susține că, în ciuda măsurilor fiscale dure luate în 2025, deficitul bugetar continuă să crească accelerat, fără nicio perspectivă de redresare reală.

„Este o japcă pe față, dar trebuie să înțelegi unde se duc banii, pentru că va fi mai rău, nu va fi mai bine, nu se reduce deficitul. Pe primele șase luni avem deficit și mai mare. Pe anul acesta vom avea deficit mai mare decât pe anul trecut”, a declarat Ponta.

Potrivit fostului prim-ministru, banii colectați în plus prin taxe și împrumuturi nu ajung nici în investiții, nici în dezvoltare, ci pleacă pe două căi toxice: importuri și dobânzi.

„Banii se duc în două direcții – ori în mod direct la produsele pe care le cumpărăm pentru că am omorât producătorul intern și atunci nu mai poți să cumperi nimic produs în România; al doilea lucru, se duc la dobânzile uriașe.”

Victor Ponta a avertizat că, deși România s-a angajat la un obiectiv european de reducere a deficitului bugetar la 3% din PIB, dobânzile la care ne împrumutăm sunt deja peste această valoare. În opinia sa, povestea cu retrogradarea țării la categoria „junk” este doar o tactică de manipulare.

„Teoretic, pe criterii europene, trebuie să ajungem la deficit 3% din PIB. Numai dobânzile sunt peste 3%. La anul vor fi 4%, 5%. Povestea asta că ne bagă la junk și nu ne mai împrumută e o vrăjeală, pentru că numai nouă ne pot da banii cu dobândă 8%.”

Ponta a subliniat că populația este cea care suportă consecințele reale ale politicilor economice actuale. Tot ceea ce românii au reușit să pună deoparte în ultimul deceniu, spune el, este acum absorbit rapid de aceste mecanisme economice dezechilibrate.

„Tot ce se va întâmpla în această perioadă – ce au strâns românii din 2014, 2015, 2016, 2017, au mai pus și ei deoparte, li se ia. E simplu, ce au strâns românii în ăștia 10 ani se trece în afara țării pe aceste două canale.”

Mediafax
Surpriză în moștenirea lui Ion și Nina Iliescu: Cui îi va rămâne de fapt vila de pe Strada Moliere
Digi24
Nicușor Dan, marele absent de la înmormântarea lui Ion Iliescu. Unde a fost președintele în timpul funeraliilor
Cancan.ro
Cum a apărut Viorica Dăncilă la priveghiul lui Ion Iliescu? Toate privirile s-au întors către ea
Prosport.ro
Fortăreața de lux pe care Halep a plătit 600.000 de euro. Cum arată în detaliu vila campioanei
Adevarul
Val de disponibilizări la stat. Ce prevede al doilea pachet de austeritate
Mediafax
Cum arată vila de protocol în care va locui Traian Băsescu? Locuința se află aproape de fostul sediu PDL
Click
Tragedia cumplită din familia lui Ion Iliescu. Povestea dramatică a fost marturisită chiar de fostul președinte: „A făcut infarct și a murit acolo”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Nina nu va participa la înmormântarea lui Ion Iliescu. Care este motivul
Ce se întâmplă doctore
Boala care îi face viața un coșmar Mădălinei Ghenea! Trece prin momente grele: „Nu pot mânca aproape nimic”
observatornews.ro
Preţul uriaş cerut de o româncă pentru autobiografia lui Iliescu, semnată de fostul preşedinte
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Mihaela Rădulescu, video emoționant cu Felix Baumgartner, la 3 săptămâni de la moartea regretatului parașutist: „L-am făcut cel mai fericit...”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Dacă a expirat permisul de 10 ani, trebuie să repeți școala de șoferi?
Descopera.ro
Mormânt vechi de 1.000 de ani RESCRIE istoria
Capital.ro
Liviu Dragnea, furios. S-a declanșat scandalul după moartea lui Ion Iliescu: N-au vrut, n-au putut…
Evz.ro
Nici trei săptămâni de doliu. Mihaela Rădulescu șochează
A1
Nina Iliescu nu a participat la înmormântarea soțului său, Ion Iliescu. De ce a lipsit și de ce a fost chemat medicul de urgență
Stirile Kanal D
Tragedie în excursie! 5 fete au murit pe loc într-un accident crunt ????
Kfetele
FOTO Mihaela Rădulescu, imagini neștiute cu Felix Baumgartner: „L-am făcut pe acest om cel mai fericit dintotdeauna și el a făcut la fel pentru mine”
RadioImpuls
Felix Baumgartner, într-o ipostază rară! Imaginile postate de Mihaela Rădulescu la o săptămână de la înmormântarea sportivului: ”Voi lupta pentru tine, iubirea mea”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip din Vaslui către iubita lui: – Iubito, am ceva super pentru diseară!
Descopera.ro
Ce au aflat cercetătorii după ce au readus la viață genomul gripei spaniole?