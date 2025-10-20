Victor Ponta: „Noroc cu doamna ȚOIU că ne-a salvat de Putin, acum o ia prin Bulgaria”

Victor Ponta, în emisiunea lui „Marius Tucă Show” din 21 octombrie 2025, comentează cu umor și realism despre anunțul președintelui american Donald Trump privind o discuție cu Vladimir Putin și o întâlnire planificată la Budapesta. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

După ce Președintele Donald Trump a anunțat că a purtat o convorbire telefonică cu Vladimir Putin și că cei doi vor avea o întâlnire la Budapesta, în Europa a crescut o tensiune majoră, spune moderatorul emisiunii.

Marius Tucă: „Victor, tu ai văzut că după ce a anunțat Trump că a vorbit cu Putin și că se vor întâlni la Budapesta, a venit sfârșitul Lumii în Europa? “

Victor Ponta aduce în discuție legăturile apropiate ale premierului Ungariei, Viktor Orban, care are numărul de telefon al ambilor lideri și îi poate contacta direct. În contrast, România, spune el, nu are un astfel de acces și nici nu este luată în seamă în aceleași proporții de către Statele Unite sau Rusia.

Victor Ponta trece la un exemplu imaginar, în care ar suna direct la Trump pentru a oferi sprijin politic și logistic privind întâlnirea cu Putin. Totuși, România se trezește marginalizată, știind că traseul convorbirii ocolește țara pe motiv că autoritățile române nu ar permite trecerea, ceea ce duce la ocolirea prin Bulgaria.