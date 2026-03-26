Victor Ponta: „Războiul din Iran este un dezastru pentru toată lumea. Singurul care câștigă va fi Putin”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, Victor Ponta și-a prezentat propriile opinii cu privire la consecințele războiului declanșat în Orientul Mijlociu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Fostul prim-ministru Victor Ponta afirmă că, din perspectiva sa, războiul cu Iranul reprezintă un dezastru la nivel mondial și toată lumea are de pierdut în urma acestui conflict. Acesta susține că, în acest caz, singurele țări care câștigă sunt Rusia și China. În cazul Rusiei, spune invitatul, după ani de zile în care Occidentul a încercat să îl învingă pe Vladimir Putin, acesta ajunge să fie pus într-o situație favorabilă, dată fiind criza energetică din Occident.

„Un dezastru pentru toată lumea. Una peste alta, e lose-lose-lose-lose. Mă rog, știi cine câștigă? Putin, în primul rând. Deci ne-am luptat patru ani să-l omorâm pe Putin, de doi ani ne luptăm cu Putin. Acum, în fiecare lună îi dăm, nu știu, două miliarde sau trei miliarde.”

În ceea ce privește cazul Chinei, spune Ponta, țara a crescut la bursă datorită faptului că mare parte din companiile de baterii sunt din China, iar criza energetică din Occident îi avantajează.