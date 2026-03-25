Victor Ponta: „România este condusă de niște ONG-iști turbați”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum România a ajuns să fie condusă de ONG-uri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum România a ajuns să fie condusă de ONG-uri. Acesta a început prin a povesti o întâmplare din cadrul Comisiei de Industrii. Acolo, la votul unui proiect de lege, sala era ocupată de reprezentanți ai ONG-urilor care au „șters pe jos cu politicienii”.

„Auzi un episod de azi care e foarte important pentru România. Un episod de azi din Comisia de Industrii. Eu sunt membru în Comisia de Industrii. Lasă, nu asta e problema. Problema este că de obicei suntem acolo nu știu câți, 10-15 deputați. Ba, era sala plină, arhiplină, mai mulți decât noi, decât deputații… Și am întrebat ce se întâmplă? Iese o bătaie? Ce se întâmplă, domnule? Zice, e un proiect absolut normal… Cred că ai auzit și tu, ai scris și tu despre el. E un proiect de lege inițiat de Burduja, dacă nu mă înșel, care zice așa: domnule, nu mai putem opri lucrările la mari proiecte de energie. Apropo de criza din energie… Prin procesele inițiate de toate ONG-uri. Și atunci m-am prins, ăștia, jumate din sală sunt ONG-uri, Declic, Green Peace… Pe ăla cum îl cheamă? Somnorilă ăla de la USR, ăla care dormea prin parcuri… Prima mea întrebare a fost: domnule, dar voi cu ce vă ocupați de puteți să stați marți pe aici prin Parlament? Că noi suntem la muncă, ca să zic așa… Domnule, noi suntem la ONG-uri. Și cine plătește ONG-urile? Sursele noastre sunt confidențiale. Și ce căutați pe aici? Am venit să vă spunem că dacă îndrăzniți, nenorociților… Ne-au făcut praf practic, știi… Președintele comisiei, de la UDMR, un tip așa cu experiență, întreba: știți, avem și noi voie să luăm cuvântul? Nu, nu! Ștergeau pe jos cu noi. Eu am învățat ceva până la vârsta asta, nu încerca să-l convingi pe un nebun că nu ai nicio șansă. Lasă-i în pace. Am zis ok, ați vorbit, lăsați-ne la vot. S-a supus la vot, trei voturi de la USR cu nu. Nici măcar toate, că sunt și USR-iști cu fața umană care au zis domnule, sunteți nebuni. Acuma blocăm proiectele… Au luat trei voturi de la USR, știi așa, restul toți ne-am votat proiectul de lege, nu i-am băgat în seamă. La un moment dat, unul dintre deputați întreabă: dar dumneavoastră, doamna de la ONG, nu știu care, da, aveți și o calitate oficială? Zice sigur, reprezint CES, Consiliul Economic și Social. Și cine v-a numit acolo? Domnul prim-ministru Bolojan. Auzi ce vreau să spun, Marius, cu chestia asta? România e condusă de niște turbați de ONG-uri din astea…”, a explicat politicianul. 

