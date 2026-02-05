Italia a dejucat atacuri cibernetice de origine rusă asupra site-urilor Jocurilor Olimpice Milano-Cortina

Italia a blocat o serie de atacuri cibernetice de origine rusă care vizau site-uri asociate Jocurilor Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina. Printre ținte s-au aflat platforme guvernamentale și hoteluri din Cortina d’Ampezzo, potrivit autorităților italiene.

Italia a dejucat o serie de atacuri cibernetice lansate din Rusia împotriva site-urilor web legate de Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina, competiție care începe vineri, a anunțat miercuri ministrul italian de Externe, Antonio Tajani.

Șeful diplomației italiene a precizat că atacurile au vizat mai multe site-uri ale Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv platforme diplomatice din străinătate, dar și infrastructuri digitale asociate Jocurilor Olimpice, în special unități hoteliere din zona Cortina d’Ampezzo, scrie tf1info.fr.

„Am dejucat un atac cibernetic care viza mai multe site-uri ale Ministerului de Externe, precum și anumite locuri legate de Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina, inclusiv hoteluri din regiunea Cortina d’Ampezzo”, a declarat Antonio Tajani. Potrivit acestuia, a fost vorba despre „acțiuni de origine rusă”.

Ministrul a subliniat importanța securității digitale într-un context internațional tensionat.

„Securitatea cibernetică devine fundamentală, așa că sunt foarte mulțumit. Desigur, am informat toate celelalte autorități”, a adăugat oficialul italian.

Atacuri de tip DDoS din partea unei grupări de hackeri pro-ruși

Un hotel de patru stele din Cortina d’Ampezzo a fost afectat de un atac informatic revendicat de gruparea de hackeri pro-ruși Noname057(16), cunoscută pentru acțiuni similare desfășurate anterior în mai multe state europene.

Atacul a fost de tip denial of service (DDoS), constând în suprasolicitarea site-ului printr-un volum mare de cereri simultane, ceea ce a dus la indisponibilitatea temporară a serviciilor online. După o intervenție tehnică a specialiștilor, platforma hotelului a redevenit funcțională.

Începând cu 26 ianuarie, poliția italiană specializată în securitate cibernetică este mobilizată la principalele locații legate de Jocurile Olimpice, competiție care se va încheia pe 22 februarie. Autoritățile monitorizează permanent rețelele informatice pentru a proteja infrastructurile critice și pentru a preveni amenințările la adresa ordinii publice și a securității.

Potrivit unei declarații oficiale, această activitate urmărește două direcții strategice: protejarea sistemelor IT esențiale și supravegherea rețelei în scopul prevenirii incidentelor de securitate și a eventualelor inițiative teroriste.

Facem precizarea că Rusia va participa mascat la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina cu doar 13 sportivi, dar care vor concura sub steag neutru, sancțiune impusă de Comitetul Olimpic Internațional după invadarea Ucrainei în 2022.

Recomandarea autorului

Anchetă în Italia după ce o frescă restaurată din Roma ar înfățișa un înger cu chipul Giorgiei Meloni. Cum se apără artistul care a făcut lucrarea

Grecia, pe urmele Spaniei și Franței. Atena ar urma să anunțe interzicerea rețelelor sociale pentru copiii sub 15 ani. Australia a dat „tonul”