5 Februarie, calendarul zilei: Gheorghe Hagi împlinește 61 de ani, Cristiano Ronaldo 41, Neymar face 34

Gheorghe Hagi este una dintre cele mai mari legende ale fotbalului românesc, supranumit “Regele” pentru talentul și influența sa pe teren. Născut pe 5 februarie 1965, la Săcele, județul Constanța, Hagi s-a remarcat prin tehnica excelentă, viziunea de joc și șuturile sale spectaculoase de la distanță. A evoluat la cluburi importante precum Steaua București, Real Madrid, FC Barcelona și Galatasaray, unde a cunoscut cele mai mari succese la nivel de club. Cu Galatasaray a câștigat Cupa UEFA în anul 2000, un moment istoric pentru fotbalul turc. Pentru echipa națională a României, Hagi a fost liderul Generației de Aur, participând la trei Campionate Europene și trei Campionate Mondiale, cel mai bun rezultat fiind sfertul de finală la CM 1994. După retragere, a devenit antrenor și fondator al Academiei de Fotbal Gheorghe Hagi, contribuind decisiv la formarea noilor generații de fotbaliști.

Cristiano Ronaldo este considerat unul dintre cei mai compleți și influenți fotbaliști din toate timpurile. Născut pe 5 februarie 1985, în Madeira, Portugalia, el a crescut într-un mediu modest, iar drumul său spre performanță a fost marcat de sacrificiu, disciplină și o dorință constantă de a fi cel mai bun. De-a lungul carierei sale, a evoluat la unele dintre cele mai prestigioase cluburi din lume: Manchester United, Real Madrid, Juventus și Al-Nassr. Cea mai strălucitoare perioadă a fost la Real Madrid, unde a devenit cel mai bun marcator din istoria clubului și a câștigat de patru ori Liga Campionilor. A câștigat de cinci ori Balonul de Aur și numeroase alte trofee individuale și de echipă. La echipa națională a Portugaliei, Cristiano Ronaldo este un simbol și un lider, contribuind decisiv la câștigarea Campionatului European din 2016 și a Ligii Națiunilor în 2019. Prin muncă, perseverență și talent, el a devenit un model pentru milioane de tineri din întreaga lume.

Neymar Jr. este unul dintre cei mai talentați și spectaculoși fotbaliști ai generației sale, cunoscut pentru tehnica rafinată, driblingurile rapide și creativitatea din joc. Născut pe 5 februarie 1992, în Mogi das Cruzes, Brazilia, el a atras atenția încă de tânăr la Santos, clubul unde s-a lansat în fotbalul mare și cu care a câștigat Copa Libertadores în 2011. Cariera sa europeană a început la FC Barcelona, unde a format un trio ofensiv de excepție alături de Lionel Messi și Luis Suárez, câștigând Liga Campionilor în 2015. Ulterior, transferul său la Paris Saint-Germain a devenit cel mai scump din istoria fotbalului la acel moment, iar Neymar a continuat să fie decisiv în competițiile interne și europene. La echipa națională a Braziliei, Neymar este unul dintre cei mai buni marcatori din istorie, contribuind la câștigarea Cupei Confederațiilor în 2013 și a medaliei de aur olimpice în 2016. Prin stilul său spectaculos și personalitatea sa puternică, el rămâne un simbol al fotbalului brazilian modern.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1878: André Citroën 🇫🇷🚗 inginer și om de afaceri, fondatorul companiei Citroën

🎂1896: Nicolae Bagdasar 🇷🇴✒️ filozof, membru corespondent al Academiei Române din 1943

🎂1908: Peg Entwistle 🇬🇧🎬 s-a sinucis la 24 de ani, sărind de pe litera „H” din celebrul semn „Hollywood” (Los Angeles). Renumita Bette Davis a fost inspirată de ea la începutul carierei cinematografice

🎂1914: William S. Burroughs 🇺🇸✒️ una dintre figurile importante care au reprezentat generația Beat și un autor postmodernist care a influențat cultura populară și literatura

🎂1919: Ion Dobran 🇷🇴🛩 aviator militar român, unul din așii aviației de vânătoare române în timpul celui de al Doilea Război Mondial

🎂1943: Michael Mann 🇺🇸🎥 Thief (1981), The Keep (1983), Manhunter (1986), The Last of the Mohicans (1992), Heat (1995), Public Enemies (1999), The Insider (1999), Ali (2001), Miami Vice (2006)

🎂1946: Charlotte Rampling 🇬🇧🇫🇷🎬 În anii 1970 s-a stabilit în Franța și în 1976 s-a căsătorit cu muzicianul Jean Michel Jarre. I s-au acordat o serie de premii, printre care și Premiul César. În 2000 a fost numită Officer of the Order of the British Empire

🎂1948: Tom Wilkinson 🇬🇧🎬

🎂1948: Sven-Göran Eriksson 🇸🇪⚽️ singurul antrenor care a câștigat atât campionatul cât și cupa în trei țări diferite (Suedia, Portugalia și Italia)

🎂1948: Barbara Hershey 🇺🇸🎬 La începutul carierei sale era binecunoscută pentru spiritul hippie. Cariera sa a cunoscut însă un declin în timpul relației sale cu actorul David Carradine cu care are și un copil

🎂1962: Jennifer Jason Leigh 🇺🇸🎬

🎂1964: Laura Linney 🇺🇸🎬 3 nominalizări la Oscar

🎂1965: Gheorghe Hagi 🇷🇴⚽️ a jucat pentru naționala României la trei campionate mondiale în 1990, 1994 (unde a fost numit în World Cup All-Star Team) și 1998, cât și în trei campionate europene în 1984, 1996 și 2000

🎂1969: Michael Sheen 🇬🇧🎬

🎂1969: Bobby Brown 🇺🇸🎤

🎂1984: Carlos Tevez 🇦🇷⚽️

🎂1985: Cristiano Ronaldo 🇵🇹⚽️

🎂1988: Eric Bicfalvi 🇷🇴⚽️

🎂1992: Neymar 🇧🇷⚽️

Decese 🕯

🕯️1601: Baba Novac 🇷🇸⚔️ haiduc mercenar timocean, luptător consecvent contra Imperiului Otoman, căpitan al oștii de haiduci din armata lui Mihai Viteazul. Este erou național al Serbiei și respectat ca personalitate militară în România. În 1601, aflat în solie, este arestat de autoritățile maghiare din Cluj, judecat sub acuzația de trădare, condamnat la moarte și ars pe rug

🕯️1859: Alecu Russo 🇷🇴✒️ poet, prozator, eseist, memorialist și critic literar român (originar din Basarabia), ideolog al generației de la 1848. Este autorul volumului Cântarea României, tipărit anonim

🕯️1939: Gheorghe Țițeica 🇷🇴🧮 matematician și pedagog, profesor la Universitatea din București și la Școala Politehnică din București, membru al Academiei Române și al mai multor academii străine, doctor honoris causa al Universității din Varșovia

🕯️1953: Iuliu Maniu 🇷🇴🗣 de mai multe ori prim-ministru al României, deținut politic după 1947, decedat în închisoarea Sighet

🕯️1963: Ion Mihalache 🇷🇴🗣 fondator și președinte al Partidului Țărănesc

🕯️2020: Kirk Douglas 🇺🇸🎬 În perioada anilor 1950 – 1960, a fost o mare stea la box-office, el a jucat alături de unele dintre cele mai importante actrițe din acea epocă: Lauren Bacall, Gena Rowlands, Jan Sterling, Eve Miller, Lana Turner, Eleanor Parker și altele. A trăit 103 ani

🕯️2021: Christopher Plummer 🇺🇸🎬 cel mai în vârstă actor care a câștigat Premiul Oscar, în 2012, la 82 de ani

Calendar 🗒

🗒62: Orașul Pompeii a fost lovit de un cutremur catastrofal, cu 17 ani înainte de a fi distrus de erupția Vezuviului

🗒1535: Apare prima lege specifică referitoare la săraci și aparține Parlamentului din Paris

🗒1597: Execuția celor 26 de martiri de la Nagasaki, prima execuție a unor creștini în Japonia

🗒1601: Baba Novac, vestit haiduc sârb, căpitan al lui Mihai Viteazul, este ars pe rug, în piața Clujului, de către magnați maghiari

🗒1690: Este încheiat la Sibiu tratatul dintre domnul Moldovei, Constantin Cantemir, și Sfântul Imperiu Roman, reprezentat prin generalul imperial Donat Heissler

🗒1818: Jean-Baptiste Bernadotte devine rege al Suediei și rege al Norvegiei

🗒1843: Este observată Marea Cometă din 1843, care aparține grupului Kreutz

🗒1852: Muzeul Ermitaj din Sankt Petersburg, unul dintre cele mai mari și vechi muzee din lume, este deschis publicului

🗒1861: La Sighet este înființată „Asociația pentru cultura poporului român din Maramureș”

🗒1867: Este încheiat acordul austro-ungar privind crearea statului dualist Austro-Ungaria, în cadrul căruia Marele Principat al Transilvaniei era dizolvat și încorporat Ungariei, desființându-i-se autonomia

🗒1876: Apare prima revistă română de medicină din Transilvania “Higiena și școala”, editată de Paul Vasici-Ungureanu

🗒1885: Regele Leopold al II-lea al Belgiei a înființat Statul Independent Congo în centrul Africii, stat pe care apoi l-a condus ca pe o posesiune personală

🗒1905: A avut loc premiera piesei “Manasse” de Ronetti Roman, la Teatrul Național din București, cu Constantin Nottara în rolul principal

🗒1919: A fost creată compania United Artists, unele dintre cele mai mari studiouri cinematografice ale secolului trecut, de către Charlie Chaplin, Mary Pickford, Douglas Fairbanks și D.W. Griffith

🗒1936: Filmul mut al lui Charlie Chaplin Modern Times are premiera la New York. Filmul, care satirizează taylorismul, a devenit una dintre cele mai reușite lucrări ale sale

🗒1945: Demonstrații împotriva guvernului Rădescu organizate și plătite de bolșevici

🗒1946: Anglia și SUA recunosc guvernul condus de Petru Groza și reiau legăturile diplomatice cu România

🗒1958: O bombă cu hidrogen cunoscută sub numele de Tybee Bomb este pierdută de Forțele Aeriene ale SUA în largul coastei Savannah, Georgia; n-a fost recuperată până în prezent

🗒1971: Aselenizarea navei americane Apollo 14

🗒1979: Are loc premiera filmului „Nea Mărin Miliardar” în regia lui Sergiu Nicolaescu, în rolul principal Amza Pellea

🗒1980: Primul concert al lui Cristi Minculescu cu formația Iris

🗒1983: Anișoara Cușmir realizează un nou record mondial de sală la săritura în lungime (6,92 m)

🗒1990: A fost înființat la București Muzeul Țăranului Român, continuatorul muzeului de etnografie, artă națională, artă decorativă și industrială, inaugurat la 1 octombrie 1906

🗒2000: Forțele ruse masacrează cel puțin 60 de civili în Novye Aldi, suburbie a Groznîi, Cecenia

🗒2004: România a devenit membră de facto a NATO, toate cele 19 state membre ale NATO ratificând protocolul de aderare

🗒2015: Tabloul Nafea Faa Ipoipo („Când te vei căsători?”), pictat de francezul Paul Gauguin în 1892 și care prezintă două fete din Tahiti, a fost vândut pentru 300 de milioane $, devenind cea mai scumpă operă de artă din istorie

🗒2017: Un număr record de protestatari au cerut în Piața Victoriei din București demisia guvernului PSD. Potrivit unor surse peste 200.000, potrivit altor surse peste 150.000. Zeci de mii de oameni au ieșit în stradă și în alte orașe din țară: Arad, Brașov, Constanța, Craiova, Iași, Sibiu, Timișoara

🗒2020: Moțiunea de cenzură intitulată „Guvernul Orban/PNL – privatizarea democrației românești” inițiată de PSD a fost adoptată de Parlament cu 261 de voturi „pentru” și 139 de voturi „împotrivă”

