Victor Ponta: „USR-ul trebuie să-și găsească în permanență dușmani pentru că nu știu ce să facă cu o țară”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum USR-ul caută mereu dușmani pentru că nu sunt capabili să conducă țara. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Următoarea lor țintă… Eu le-am zis foștilor mei colegi magistrați, anul trecut, pe vremea asta, le-am zis zic vedeți că voi sunteți… Ei nu sunt în stare să gestionez o țară, să o ducă țara bine. Și atunci trebuie să identifice un dușman. De obicei dușmanul era PSD-ul, dar acuma că sunt cu PSD la guvernare…”

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum USR-ul caută mereu dușmani pentru că nu sunt în stare să conducă țara. Acesta a început prin a spune că USR-ul a depus un proiect de lege pentru ca primarii să nu mai primească pensii. Politicianul susține că s-a opus acestei inițiative. I s-ar fi spus că va trece neobservată legea, deci este inutil să se împotrivească. Ponta susține că acest partid nu este capabil să conducă. În căutarea de dușmani, PSD-ul a fost mereu în fruntea listei, adaugă acesta.