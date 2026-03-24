Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Victor Ponta: „USR-ul trebuie să-și găsească în permanență dușmani pentru că nu știu ce să facă cu o țară"

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Victor Ponta, politician român, fost Prim-Ministru, a vorbit despre cum USR-ul caută mereu dușmani pentru că nu sunt capabili să conducă țara. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Victor Ponta: „Următoarea lor țintă… Eu le-am zis foștilor mei colegi magistrați, anul trecut, pe vremea asta, le-am zis zic vedeți că voi sunteți… Ei nu sunt în stare să gestionez o țară, să o ducă țara bine. Și atunci trebuie să identifice un dușman. De obicei dușmanul era PSD-ul, dar acuma că sunt cu PSD la guvernare…

Invitat la Marius Tucă Show, Victor Ponta a vorbit despre cum USR-ul caută mereu dușmani pentru că nu sunt în stare să conducă țara.  Acesta a început prin a spune că USR-ul a depus un proiect de lege pentru ca primarii să nu mai primească pensii. Politicianul susține că s-a opus acestei inițiative. I s-ar fi spus că va trece neobservată legea, deci este inutil să se împotrivească. Ponta susține că acest partid nu este capabil să conducă. În căutarea de dușmani, PSD-ul a fost mereu în fruntea listei, adaugă acesta.

„Ei numai asta pun. Ei nu vor independență. Hai să îți spun alta. Au făcut un proiect de lege… USR-ul a depus la Camera Deputaților un proiect în care au spus să nu le mai dăm pensii deloc la primari, că ei nu prea au primari. Și Fritz bănuiesc că are pensie din Germania. Nu le mai dai… O lege a pensiilor primarilor, s-o abrogăm. Și eu le-am zis celor de la PSD: ce tare, când vine la vot, ca să o pocnim? Să le dăm, să arăt că-mi apăr primarii? Da, ba nu vine la vot. Cum nu vine la vot? Nu vine la vot. Păi și ce facem cu ea? Cum, nu ne apărăm primarii? Că și eu… PSD-ul are cei mai mulți primari. Trece tacit. Cum să treacă, mă? Cum să lase PSD-ul să treacă tacit o inițiativă a USR-ului care omoară pe primarii noștri? Asta e. Și mă uitam, zic, mă, dar ce ne ține? Dar de ce nu vorbiți tare, în primul rând? Adică ce credeți… Următoarea lor țintă… Eu le-am zis foștilor mei colegi magistrați, anul trecut, pe vremea asta, le-am zis zic vedeți că voi sunteți… Genul lor de putere user-ist, legionar, comunist, PCR-ul, ei trebuie să… Ei nu sunt în stare să gestioneze o țară, să o ducă țara bine. Și atunci trebuie să identifice un dușman. De obicei dușmanul era PSD-ul, dar acuma că sunt cu PSD la guvernare… Cât să-l bați pe PSD? E greu, tot îi cari pumni, ăla stă acolo, încasează, nu zice nimic…”, a explicat politicianul. 

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe