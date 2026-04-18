Virgil Bălăceanu: „Pentru europeni nu ar fi o situație fericită ieșirea SUA din NATO, dar nici nu rămân complet fără apărare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, General (r) Virgil Bălăceanu fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a explicat faptul că pentru europeni ieșirea SUA din NATO nu ar fi cel mai fericit lucru, dar s-ar putea descurca fără apărarea acestora. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gen. (r) Virgil Bălăceanu: „Spațiile europene sunt altele, criteriile de mobilitate militară sunt altele. Adică nu ar fi nicio situație fericită ieșirea Statelor Unite din NATO. Dar n-ar însemna că în totalitate Europa rămâne fără apărare și este la cheremul oricui. Aceste oricui având e mai ales în vedere fiind Federația Rusă.”

