Virgil Bălăceanu: „Pentru europeni nu ar fi o situație fericită ieșirea SUA din NATO, dar nici nu rămân complet fără apărare”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show", General (r) Virgil Bălăceanu fost reprezentant al României la Comandamentul NATO de la Bruxelles, a explicat faptul că pentru europeni ieșirea SUA din NATO nu ar fi cel mai fericit lucru, dar s-ar putea descurca fără apărarea acestora.
Invitat la Marius Tucă Show, General Virgil Bălăceanu a explicat faptul că pentru europeni ieșirea SUA din NATO nu ar fi cel mai fericit lucru, dar s-ar putea descurca fără apărarea acestora. Acesta spune că Europa nu ar rămâne la cheremul oricui, făcând referire la Federația Rusă.
„Atunci, tot ceea ce spuneți dumneavoastră este adevărat. De la obținere de informații la transport strategic, la muniție inteligentă, la un sprijin logistic colosal și așa mai departe. Numai că există o diferență. Diferența este legată de faptul că NATO, cu această legătură absolut necesară, transatlantică, înseamnă apărarea teritoriului european și al Americii de Nord. Controlul nu numai european, și controlul Atlanticului de Nord. Și de aici ar apărea niște diferențe specifice, pentru că pentru Europa nu am nevoie de o proiecție a forței colosală. Am avut nevoie și a fost un exemplu cu o brigadă de tancuri franceză. Brigada șapte s-a dislocat în 7 zile pe teritoriul României. Spațiile europene sunt altele, criteriile de mobilitate militară sunt altele. Adică nu ar fi nicio situație fericită ieșirea Statelor Unite din NATO. Dar n-ar însemna că în totalitate Europa rămâne fără apărare și este la cheremul oricui. Acest oricui având mai ales în vedere fiind Federația Rusă.”, a declarat generalul.