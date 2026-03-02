Ministrul de Externe Oana Țoiu a transmis, luni, că, la momentul actual, există 14.000 de români în Emiratele Arabe Unite, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu. Ca primă măsură de ajutorare, va fi înființat un grup de WhatsApp.

„Va exista o ședință la ministerul Economiei cu agențiile de voiaj care au răspuns cetățenilor români și au coordonat propriile celule de criză în această perioadă. Avem nevoie de o coordonare centralizată. Anunțăm lansarea canalului de WhatsApp unde vom prelua apelurile cetățenilor din Orientul Mijlociu. Când publicăm link-ul care nu sunt în Orientul Mijlociu să nu acceseze această sursă.

„14000 de români sunt blocați în Orientul Mijlociu”

În acest moment, avem un număr de 14.000 de cetățeni în Emiratele Arabe Unite. Dintre aceștia, avem un număr relativ mic de cazuri de urgență extremă. Estimarea autorităților emirateze este că păstrarea locului actual de reședință în care se află cetățenii români este varianta recomandată. Au peste 700 de atacuri cu drone în spațiul lor aerian”, a declarat Oana Țoiu.

