Profesorul Horațiu Moldovan, reputat chirurg: „Asocierea cu PIANIȘTII este reală, s-a făcut de multe ori în istorie”

Invitat la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”, profesorul doctor Horațiu Moldovan, reputat chirurg cardiovascular, a vorbit despre antrenamentul „de pianiști” al medicilor.

„Există acest antrenament, fără îndoială că tehnica manuală are o importanță evidentă. Asocierea cu pianiștii este reală, s-a făcut de multe ori în istorie, în general, operăm mai ușor când operăm constant, în fiecare zi, permanent.

Evident, că după o perioadă de pauză se vede o oarecare diferență, discretă, vorbim de experiențe solide în această profesie, nu chiar de măsura să nu intrăm în sala de operație, dar rutina, exercițiul, repetiția creează armonie în gestica chirurgicală și este importantă.”, a declarat reputatul chirurg Horațiu Moldovan, la podcastul „Altceva cu Adrian Artene”.

Vezi aici episodul complet

