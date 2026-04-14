Vlad Baltazar, fiul fostului purtător de cuvânt al Guvernului: „Am cochetat cu lumea interlopă”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii”, transmisă de Gândul, Vlad Baltazar, fiul lui Bogdan Baltazar, primul purtător de cuvânt al Guvernului României după 1990, a vorbit despre diferența dintre mediul în care s-a născut și alegerile care i-au marcat viața. Urmărește aici, integral, emisiunea „Martorii”.

Vlad Baltazar spune că, deși provine dintr-o familie cu un parcurs profesional solid, a ajuns să fie atras de viața de stradă.

În dialogul avut cu Andrei Dumitrescu, acesta a explicat cum a crescut într-un mediu privilegiat, tatăl său având o carieră importantă în diplomație. Bogdan Baltazar a reprezentat România în instituții internaționale și a ocupat funcții-cheie după Revoluție. Cu toate acestea, viața personală a familiei a avut un impact major asupra parcursului său.

Vlad Baltazar: „Am cochetat cu lumea interlopă”

Invitatul a declarat că nu se consideră parte a lumii interlope, dar recunoaște că a avut contact cu acest mediu. El spune că, după divorțul părinților, a fost influențat de mediul din jur și de viața de cartier. Strada l-a atras mai mult decât parcursul academic.

„Apreciez că m-ai trecut la lumea interlopă, dar repet, am cochetat cu lumea interlopă, am cunoștințe și aș putea avea niște păreri legitime despre ea. Copilăria mea… atipică, cred că destul de clar față de lumea interlopă, cum se spune, provin într-o familie bună. Am origini bune. Tatăl meu a reprezentat România la ONU, la Banca Internațională de la ONU. Tatăl meu a fost ambasadorul României în Filipine. Bogdan Baltazar îl chema, Dumnezeu să-l ierte, a murit. După aceea a fost director în Ministerul de Externe pe direcția Africa și a fost primul purtător de cuvânt al Guvernului Român în 1990-1991. După aceea s-a dus la Banca Europeană, mă rog, a avut alt traseu.”, spune acesta.

Vlad Baltazar a explicat că ruptura dintre părinți a fost momentul care i-a influențat decisiv direcția.