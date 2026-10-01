Aniversarea a 105 ani de existență a Colegiului Național din Bacău, „Vasile Alecsandri”, este marcată de o controversă, după ce actorul Dan Puric a fost invitat să susțină o conferință cu tema „Școala ca salvare a spiritului național”. ONG-ul „Declic” a lansat o petiție în care solicită retragerea invitației lui Dan Puric, pe motiv că acesta ar avea „un discurs extremist” și „discriminatoriu”. Primarul USR al Bacăului, Lucian Viziteu, a confirmat pentru Gândul, că s-a implicat în gestionarea acestei situații. Maestrul Dan Puric a anunțat ulterior că s-a retras din cadrul evenimentului și a menționat, ironic, „vigilența” autorităților locale care au sesizat „pericolul” întoarcerii la tradițiile românești.

„Iată, sunt nevoit să-mi cer scuze pentru faptul că nu ne mai putem vedea la conferința anunțată, unde eram invitat, dimpreună cu corul „TRONOS”, spre a vorbi despre un subiect vital în ziua de astăzi, și anume despre importanța școlii, ca instituție menită să salveze astăzi spiritul național… Vă mărturisesc că mă pregătisem să vorbesc din tot sufletul despre nevoia de a ne reîntoarce la valorile noastre creștine, care ne-au asigurat dăinuirea în istorie până acum. Când, deodată, mi-am dat seama că greșesc… și nu oricum, că greșesc profund. Aici trebuie să fiu recunoscător „autorităților” locale băcăuane, care au sesizat cu o teribilă vigilență pericolul major pentru România de azi, și anume ca să se gândească că s-ar putea reface prin acest drum invers, către propriile rădăcini.”, spune Dan Puric.

Primarul USR-ist din Bacău, despre petiția Declic „Fără Dan Puric printre liceeni: „M-am implicat”

Întrebat de Gândul cu privire la controversa generată de petiția „Declic„, intitulată „Fără Dan Puric printre liceeni”, ce solicită retragerea invitației actorului din cadrul evenimentului de aniversare a Colegiului Național „Vasile Alecsandri”, acesta a declarat că s-a implicat în gestionarea acestei situații.

„M-am implicat”, a transmis primarul Lucian Viziteu.

Edilul a promis că va reveni cu o declarație oficială. Până la ora publicării articolului, acest lucru nu s-a întâmplat.

Primarul Viziteu a anunțat azi că va retrage inițiativa de a-l invita pe Dan Puric în cadrul evenimentului de aniversare a Colegiului Național Vasile Alecsandri.

Motivele invocate de „Declic” pentru eliminarea conferinței lui Dan Puric de la aniversarea Colegiului „Vasile Alecsandri”

În petiția lansată online, asociația „Declic”, cunoscută pentru susținerea valorilor proeuropene, dar și pentru presupuse conexiuni cu partidul USR, critică „discursul naționalist-ortodoxist” al actorului Dan Puric.

„Declic” cere excluderea actorului din programul aniversar al Colegiului „Vasile Alecsandri” din Bacău și pentru opiniile acestuia despre „educația modernă”, „drepturile minorităților” și cultura Occidentală.

„Cerem retragerea invitației adresate lui Dan Puric și a oricărei alte persoane cu discurs extremist sau discriminatoriu. Dan Puric este o figură publică cunoscută pentru discursul naționalist-ortodoxist și pentru pozițiile lui față de educația modernă, față de Occident și față de drepturile minorităților”, se arată în petiția Declic.

ONG-iștii „Declic”: Excelența are un orizont destul de îngust

Totodată, ONG-ul Declic atacă conducerea Colegiului Național „Vasile Alecsandri” din Bacău pentru inițiativa de a-l invita pe Dan Puric pentru o conferință și afirmă că instituția de învățământ are „orizonturi înguste”.

Ceea ce a stârnit revolta activiștilor de la „Declic” pare a fi chiar utilizarea sintagmei „spirit național”, ca parte a discursului ce urma a fi susținut de maestrul Puric. De asemenea,

„Colegiul Național „Vasile Alecsandri” din Bacău își sărbătorește 105 ani sub deviza „orizonturi spre excelență”. Excelența, se pare, are un orizont destul de îngust: în programul aniversar apare Dan Puric, cu o conferință despre „Școala ca salvare a spiritului național”, mai precizează sursa citată.

Dan Puric: „O reprezentantă a tinerei „degenerații” a clarificat rătăcirea mea de până acum”

Maestrul Dan Puric menționează cu ironie petiția lansată împotriva sa de către tânăra „degenerație”.

„Adaug aici și bucuria de a citi o petiție scrisă de o reprezentantă a tinerei „degenerații”, care a clarificat și mai bine rătăcirea mea de până acum! Recunosc că am greșit mereu, crezând în credința, valorile, modelele și mai ales în sfinții acestui neam.

Trebuie să recunosc că toate aceste lucruri nu mai aparțin lumii de astăzi, care progresează vertiginos spre ceva care, trebuie să vă mărturisesc, mă copleșește prin atâtea „realizări” în toate domeniile. Și, încă o dată, recunosc public că am greșit și că eram cât p-aci să tulbur goana tinerei generații spre „lumea nouă”, care, iată, deja își arată atât de plenar marile beneficii aduse lumii”, afirmă actorul.

„În pocăința mea sinceră, am greșit crezând în acele principii vechi”

Dan Puric își încheie mesajul într-o notă ce evocă atât credința în spiritul pur românesc, cât și refuzul de a-și sacrifica identitatea națională și principiile.

„În pocăința mea sinceră, că am greșit mereu crezând în acele principii vechi și depășite, un singur lucru vă rog să mi-l iertați. Nu pot, nu am putut și nici nu cred că voi putea vreodată să-mi schimb SEXUL….

Pentru că atunci m-aș prezenta în fața dumneavoastră, a băcăuanilor, în calitate de PLOȘNIȚĂ, și eu sunt doar un biet „puric”!”, mai spune cu ironie tristă Dan Puric.

ONG-urile din tabăra #rezist se opun legii care le obligă să-și declare sponsorii

Amintim că ONG-urile din tabăra #rezist, precum Declic, despre care se presupune că ar fi susținute de USR, s-au revoltat și în luna mai 2026, din cauza unei propuneri legislative, ce obligă asociațiile să declare sursele de finanțare. Inițiativa apărut în contextul unor dezbateri aprinse la nivel național privind rolul societății civile și influența fondurilor externe în România. Propunerea legislativă a trecut deja de Senatul României și urmează votul în Camera Deputaților.